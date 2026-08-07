Il Centro Ustioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha raggiunto un obiettivo di prestigio, ottenendo la certificazione EBA (European Burns Association). Questo autorevole riconoscimento europeo è una chiara attestazione dell'eccellenza e della qualità delle cure fornite ai pazienti ustionati. L'annuncio di questo significativo traguardo è stato diffuso il 7 agosto 2026, segnando un momento cruciale per la struttura veronese. Con questa certificazione, il Centro Ustioni di Verona si posiziona tra i pochi centri italiani ad aver conseguito un così elevato standard a livello continentale, confermando il suo ruolo di riferimento nel settore.

Eccellenza riconosciuta a livello europeo

L'ottenimento della certificazione EBA è il culmine di un rigoroso processo di valutazione. Questo esame approfondito ha preso in considerazione molteplici aspetti fondamentali dell'operato del Centro Ustioni, dalla complessità della gestione clinica dei casi più gravi alla costante formazione e aggiornamento del personale medico e infermieristico, fino alla modernità e all'efficienza delle infrastrutture disponibili. Il centro situato a Verona ha ricevuto un giudizio estremamente positivo, in particolare per la sua comprovata capacità di erogare cure avanzate e per l'instancabile dedizione alla formazione continua dei suoi operatori sanitari. Inoltre, la struttura si distingue per una proficua collaborazione con altri enti sanitari e per un'intensa attività di ricerca, elementi che contribuiscono al progresso delle terapie nel delicato campo delle ustioni.

Il Centro Ustioni di Verona: un punto di riferimento strategico

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona si conferma un insostituibile punto di riferimento per la gestione e la cura delle ustioni gravi, non solo per la regione Veneto ma anche per le aree limitrofe. Il Centro Ustioni al suo interno è equipaggiato con le più recenti tecnologie avanzate e si avvale di un team multidisciplinare altamente specializzato. Questo team è fondamentale nella gestione delle emergenze acute e nel complesso percorso di riabilitazione dei pazienti, garantendo un approccio olistico alla cura. La certificazione EBA, in questo contesto, non è solo un sigillo di qualità, ma anche la conferma dell'efficacia delle procedure terapeutiche e assistenziali adottate, nonché della costante capacità della struttura di assicurare elevati standard di sicurezza e assistenza a tutti i ricoverati.

Il conseguimento della certificazione EBA è stato il frutto di un encomiabile lavoro di squadra, che ha visto la partecipazione e l'impegno di tutti gli operatori del centro. Questa sinergia ha permesso di raggiungere un livello di eccellenza riconosciuto a livello europeo. La direzione della struttura ha già annunciato l'intenzione di proseguire con determinazione gli investimenti nella formazione continua e nell'aggiornamento professionale del personale. Questo impegno costante è essenziale per non solo mantenere, ma anche superare, gli elevati standard qualitativi e operativi richiesti dalla prestigiosa certificazione europea, assicurando così un futuro di innovazione e cura per i pazienti.