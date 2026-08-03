Il 2 agosto 2026, la città di Scanzano Jonico, in provincia di Matera, ha ospitato un significativo convegno promosso dall’associazione Arcobaleni Rosa. Questa realtà si distingue per il suo profondo impegno nel sostegno alle persone e alle famiglie che si trovano ad affrontare il difficile percorso della malattia oncologica. L’evento ha visto la partecipazione attiva dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, il quale ha voluto sottolineare l’importanza cruciale della vicinanza e della solidarietà come elementi insostituibili e fondamentali nel complesso processo di cura e assistenza.

La centralità della vicinanza nella cura

Nel corso del suo intervento, l’assessore Latronico ha espresso un messaggio di grande impatto, affermando con chiarezza che “La prima vera cura risiede nella vicinanza e nella solidarietà”. Questa dichiarazione ha fatto da fulcro alla sua analisi, durante la quale ha evidenziato come la presenza tangibile di una comunità che si stringe con empatia attorno a chi vive la fragilità della malattia rappresenti la prova più concreta e visibile di cosa significhi realmente fare prevenzione sul territorio. Latronico ha inoltre riconosciuto e valorizzato il ruolo centrale e insostituibile svolto dall’associazione Arcobaleni Rosa, definendola un autentico punto di riferimento.

Il lavoro di questa associazione, ha spiegato, non si limita al mero supporto quotidiano e pratico ai pazienti, ma si estende in modo significativo alla promozione della cultura dell’informazione e alla sensibilizzazione costante sull’importanza vitale della diagnosi precoce, che l’assessore ha definito “la nostra migliore alleata per salvare vite”.

Un ringraziamento a volontari e professionisti della sanità

L’assessore ha voluto rivolgere un ringraziamento particolarmente sentito alla presidente dell’associazione, Anna Zaccaria, riconosciuta come l’anima trainante di questa realtà, e a tutti i volontari. Ha evidenziato il loro prezioso e generoso contributo, fatto di “tempo, cuore e sensibilità”, che quotidianamente mettono a disposizione dell’intera comunità, offrendo un supporto indispensabile.

Un plauso speciale è stato inoltre indirizzato ai professionisti della sanità. Latronico ha sottolineato come queste donne e uomini uniscano all’alta e riconosciuta competenza scientifica una “profonda umanità”, facendosi carico della persona nella sua interezza, con tutte le sue sfaccettature, e non limitandosi alla sola patologia.

Obiettivi per la sanità lucana: una rete integrata e umana

Concludendo il suo intervento, l’assessore Latronico ha delineato gli obiettivi strategici per il futuro della sanità lucana. La sfida principale, ha affermato, è costruire “una rete sempre più integrata, vicina ai cittadini e capace di ascoltare”. Ha enfaticamente ribadito il valore fondamentale del lavoro sinergico e della collaborazione tra le istituzioni, il personale sanitario e il vasto mondo del terzo settore.

Questo approccio collaborativo è considerato un pilastro su cui continuare a investire per garantire ai cittadini cure “di qualità, tempestive e dal volto umano”, ponendo al centro la dignità e il benessere del paziente.