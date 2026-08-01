L'Ospedale di Torrette di Ancona sta gestendo un'anomalia tecnica intermittente al sistema PET (Tomografia a Emissione di Positroni). Nonostante gli interventi dei manutentori e dei tecnici del fabbricante, il ripristino completo dell'apparecchiatura è in attesa di un componente di ricambio. Per garantire la continuità delle prestazioni sanitarie, l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha prontamente attivato diverse soluzioni organizzative.

Per assicurare i servizi diagnostici e terapeutici ai pazienti, l'Azienda sta definendo nuove convenzioni con altre strutture sanitarie regionali.

In particolare, è stata rafforzata la collaborazione con l'AST di Macerata, già partner in passato per la presa in carico di pazienti esterni e provenienti da fuori provincia. Nel frattempo, i percorsi assistenziali che prevedono l'utilizzo della Rnm-Pet (Risonanza Magnetica Nucleare con Tomografia a Emissione di Positroni) proseguono regolarmente, offrendo un'alternativa diagnostica essenziale.

Soluzioni temporanee e acquisizioni future per la PET

Per far fronte alla criticità attuale e mantenere un elevato standard nell'offerta diagnostica, l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche sta valutando il noleggio temporaneo di una PET-TC mobile su camion. Parallelamente, sono in corso nuove acquisizioni dal mercato di apparecchiature all'avanguardia, un'iniziativa che mira a risolvere definitivamente il problema tecnico e a potenziare complessivamente i servizi disponibili.

L'obiettivo primario di queste azioni è assicurare che tutti i pazienti esterni possano accedere senza interruzioni alle prestazioni diagnostiche necessarie.

L'Ospedale di Torrette: polo strategico e nuove infrastrutture

L'Ospedale regionale di Torrette si conferma un presidio sanitario strategico di fondamentale importanza per la città di Ancona e per l'intera regione Marche. La sua rilevanza è ulteriormente sottolineata da significativi investimenti infrastrutturali, volti a migliorare l'accessibilità e la qualità complessiva dei servizi offerti. Tra questi, spicca il progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio di ampia capienza, con ben 1.200 posti auto. Questa moderna infrastruttura servirà sia l'ospedale attuale sia il futuro Ospedale Materno Infantile 'Salesi'.

Il progetto si estende su un'area di circa 53.000 metri quadrati e include soluzioni sostenibili (come pavimentazioni permeabili e ampie aree verdi) mirate a limitare il consumo di suolo e a ridurre l'impatto ambientale, migliorando significativamente l'esperienza per cittadini e personale.