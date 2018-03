La lunga pausa invernale della Motogp è ormai agli sgoccioli: siamo ormai prossimi all'inizio della stagione 2018. Si preannuncia un campionato combattuto con diversi pretendenti al titolo, ma Valentino Rossi [VIDEO] sarà ancora lì davanti a lottare.

Ciò significa che iniziano anche tempi duri e frenetici per tutti gli appassionati del motomondiale. Infatti dal 2014, ovvero da quando Sky ha preso l'esclusiva in Italia, la motogp è andata in onda sulla piattaforma a pagamento con poche gare #in chiaro. Tempi ormai lontani quando su Italia uno (in chiaro), il motomondiale registrava costantemente cifre sui milioni di telespettatori.

Non bisogna però gettare la spugna: tra canali satellitari, digitale terrestre, streaming legale e il canale in chiaro di Sky, vi sono diverse alternative per non perdersi lo spettacolo della motogp.

Le gare in chiaro su TV8

Sky ha sempre garantito un certo numero di gare in diretta, mentre le restanti gare saranno trasmesse con circa tre o quattro ore di ritardo. La stagione 2018 [VIDEO] su TV8 si aprirà con la prima gara in differita, per poi avere in sequenza due dirette e due differite.

Eurosport Deutschland sul satellite

Per chi possiede una parabola o si destreggia con la tv satellitare una valida alternativa è rappresentata da Eurosport Deutschland. Da parecchi anni è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di mezza Europa. Altissima qualità video (alta definizione) e regia impeccabile.

Per ricevere il segnale, bisogna orientare la propria parabola verso il satellite Astra, coordinate 19.2° Est. Generalmente le parabole sono orientate verso il satellite HotBird (13° Est).

Le caratteristiche da impostare sono le seguenti: frequenza 12226 MHz, polarizzazione orizzontale, symbol rate 27500, Fec 3/4 e modulazione QPSK.

Il digitale terrestre per il Nord Italia

Per chi abita nel Nord Italia è possibile ricevere il segnale che sconfina della tv Svizzera, della tv Austriaca e della tv Slovena.

La tv Svizzera Italiana RSI con il canale La2 ha infatti rinnovato fino al 2021 la trasmissione del motomondiale in chiaro. Le frequenze sono 39 UHF per Como, 39 UHF o 57 UHF per Varese, 57 UHF o 39 UHF per Lugano e Ginestrerio e 31 UHF per Locarno. Le altre frequenze si possono trovare sul loro sito ufficiale. Sempre la tv Svizzera nel weekend di gare fornirà un link per lo streaming.

Nelle province di Trento e Bolzano invece si dovrebbe ricevere la tv Austriaca SRF.

Chi abita invece in Friuli o in Veneto è possibile ricevere la tv Slovena: sintonizzare su Kanal A, canale 863. #Valentino Rossi