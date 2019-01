Annuncio

Annuncio

Sarà una finale stellare quella che andrà in scena domenica 27 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne. L’ultimo atto degli Australian Open 2019 vedrà infatti sfidarsi Novak Djokovic e Rafa Nadal, ovvero il numero 1 ed il numero 2 del ranking ATP. Indubbiamente una finale attesissima, seconda come appeal forse solo ad un’eventuale sfida tra il serbo e Roger Federer, sconfitto negli ottavi dal greco Tsitsipas.

Un Nadal perfetto a caccia del diciottesimo Slam

È proprio il 20enne Stefanos Tsitsipas [VIDEO], giustiziere di “Re Roger”, l’ultima vittima di un Rafa Nadal fin qui imbattibile.

Leggi anche La Osaka stupisce ancora e approda in finale dell'Australian Open

Il 31enne spagnolo ha dominato il match di semifinale chiudendo in tre set con il punteggio di 6-2 6-4 6-0 in appena un’ora e 46 minuti di gioco. Un chiaro segnale di forza quello inviato dal maiorchino, giunto alla finalissima di questi Australian Open senza lasciare nemmeno un set per strada. Nadal sembra essere tornato in piena forma e va a caccia del 18esimo titolo dello Slam (il secondo a Melbourne).

Advertisement

Per farlo dovrà però battere il numero 1 Djokovic, dominatore della seconda parte di 2018 con i successi a Wimbledon e agli US Open.

Djokovic alla terza finale Slam consecutiva

Il serbo non si è certo adagiato sugli allori in questo inizio di 2019, arrivando ancora in fondo in uno Slam. Dopo le vittorie a Londra e New York, Djokovic centra un’altra finale nei major. In semifinale il numero 1 del mondo ha battuto nettamente il francese Lucas Pouille con il punteggio di 6-0 6-2 6-2 in un'ora e 22 minuti di gioco, conquistando la sua settima finale a Melbourne, la 24a in uno Slam (14 vittorie e 9 sconfitte fino ad ora). “Nole” non ha mai perso in finale nello slam australiano, dove ha invece conquistato ben 6 successi sui 14 in totale ottenuti nei majors.

I precedenti

Fino ad ora Rafa Nadal e Novak Djokovic si sono affrontati per ben 52 volte in carriera.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il serbo è avanti per 27 vittorie a 25 e sul cemento, superficie su cui si gioca a Melbourne, i precedenti lo vedono avanti 18-7. Agli Australian Open i due si sono affrontati una sola volta, nella finale dell’edizione 2012 vinta in cinque set dal serbo. Unico confronto in positivo per lo spagnolo è quello relativo alle finali Slam, in cui il maiorchino conduce per 4-3. L’ultimo confronto in una finale di un major risale al Roland Garros 2014, conclusosi con la vittoria di Nadal in 4 set.

Dove vedere il match

Nadal-Djokovic, finale degli Australian Open 2019, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale 210 di Sky, a partire dalle 09:30 di domenica 27 gennaio. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su Eurosport Player, visibile su PC, smartphone e smart TV.