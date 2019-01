Annuncio

Saranno Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas i primi due giocatori a contendersi un posto nella finalissima degli Australian Open 2019 [VIDEO]. Alla Rod Laver Arena di Melbourne, giovedì 24 gennaio, andrà infatti in scena la prima semifinale dello Slam australiano, Il vincente affronterà nella finale di domenica uno tra Novak Djokovic e Lucas Pouille, in campo venerdì 25 gennaio.

Nadal favorito, ma Tsitsipas è in forma

Lo spagnolo ha sin qui disputato un torneo pressoché perfetto, giungendo in semifinale senza perdere nemmeno un set.

Nel match dei quarti ha battuto nettamente il 21enne Francis Tiafoe con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in un'ora e 47 minuti di gioco. In precedenza ha invece battuto Berdych, De Minaur, Ebden e Duckworth.

In caso di vittoria contro Tsitsipas, il maiorchino raggiungerebbe la sua quinta finale agli Australian Open. A Melbourne l'attuale numero 2 ATP ha vinto nel 2009, mentre è stato sconfitto in finale nel 2012, 2014 e 2017.

Tra Nadal e la diciottesima vittoria in un torneo dello Slam (sarebbe la seconda a Melbourne) c'è pero da fare i conti con uno dei giovani più promettenti del circuito ATP. Il 20enne Stefanos Tsitsipas ha infatti già stupito in questo torneo, battendo negli ottavi Roger Federer [VIDEO], vincitore delle ultime due edizioni ed ex numero 1 del mondo. Ai quarti ha invece avuto la meglio sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, sconfitto in quattro set con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 7-6 in 3 ore e 15 minuti di gioco. Per il numero 15 del mondo si tratta del miglior risultato in uno Slam.

Il greco ha fino ad ora dimostrato di essere una grande speranza per il futuro, ma il confronto con Nadal lo vede partire sfavorito. Nei due precedenti, entrambi nel 2018 (Master 1000 di Toronto e Barcellona), lo spagnolo ha sempre vinto senza lasciare un set al greco. I numeri non sono quindi di buon auspicio per Tsitsipas, che ha però dimostrato numeri da potenziale campione e darà battaglia al più maturo rivale.

Dove vedere il match

La semifinale degli Australian Open 2019 Nadal-Tsitsipas sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale 210 di Sky, non prima delle 9:30 di giovedì 24 gennaio. In precedenza l'emittente trasmetterà infatti le due semifinali del torneo femminile: Kvitova-Collins (ore 04:00) e Osaka-Pliskova (dopo le ore 05:30); al termine della seconda sfida ci sarà appunto il match Nadal-Tsitsipas.

Sarà possibile seguire tutti i match anche in diretta streaming tramite Eurosport Player, servizio on-demand visibile tramite pc, smartphone e smart tv