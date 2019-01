Annuncio

Tra pochi giorni si disputerà la 53ª edizione del Super Bowl. La finale del campionato NFL si giocherà domenica 3 febbraio 2019 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. In Italia si potrà vedere l'evento nella notte di lunedì 4 febbraio 2019. Ad affrontarsi saranno New England Patriots e Los Angeles Rams. Gli appassionati di football americano avranno modo di seguire il match in diretta tv su DAZN, ma l'evento non sarà un'esclusiva per i soli abbonati. Infatti, si potrà vedere anche in chiaro su Rai 2 al termine de "La Domenica Sportiva".

La telecronaca sul digitale terrestre sarà affidata ad Antonio Maggiora Vergano, con il commento tecnico di Vezio Orazi. Il Super Bowl LIII sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma di Rai Play.

Nell’attesa di scoprire chi vincerà, diamo uno sguardo alle curiosità su questo match.

Tom Brady a caccia del 5° titolo come MVP del Super Bowl

I New England Patriots disputeranno per la quarta volta in 5 stagioni la finale del Super Bowl. Nelle prime due occasioni hanno vinto contro Seattle Seahawks (28-24) e Atlanta Falcons (34-28 d.t.s.), mentre l'anno scorso persero contro Philadelphia Eagles (33-41). Questa volta avranno contro Los Angeles Rams, che ha battuto nella finale della National Football Conference i New Orleans Saints (26–23). La franchigia conquistò il titolo nel 2000, proprio ad Atlanta nel vecchio Georgia Dome, ma all'epoca la sede era a Saint Louis. I Pats, invece, hanno un palmares molto più ricco, con 5 Super Bowl vinti. Nella finale dell'American Football Conference hanno superato Kansas City Chiefs (37-31).

Le due franchigie si sono affrontate nel 2002 e quell’edizione fu vinta dai Patriots (20-17). Tanto per cambiare, fu assegnato a Tom Brady il titolo di MVP. Il quarterback dei New England Patriots si è aggiudicato questo riconoscimento in 4 occasioni nella sua carriera, che sono coincise con le vittorie del Super Bowl. Soltanto nel 2005 dovette lasciare lo scettro al compagno di squadra Deion Branch, altrimenti avrebbe potuto averne 5. Quest’anno proverà a calare il pokerissimo, entrando così ancor più nella leggenda.

L’altro reduce di quella finale del 2002 è l’allenatore Bill Belichick, a capo di tutti i successi dei Pats. Dall’altra parte dello schieramento ci sarà il collega Sean McVay, il più giovane dell’epoca moderna ad allenare una squadra della NFL. La stagione scorsa ricevette il premio come miglior coach dell’anno, riconoscimento assegnato 3 volte a Bill Belichick. Tornando a Tom Brady, un dato incuriosisce e riguarda la differenza d’età con il quarterback dei Los Angeles Rams. Jared Goff ha 24 anni, contro 41 anni del pluricampione.