La Vuelta San Juan sta tenendo pienamente fede alle aspettative. Dopo la vittoria di Fernando Gaviria nella frazione d’apertura [VIDEO]è arrivata la firma di un altro dei campioni più attesi della corsa argentina, Julian Alaphilippe. Il corridore francese della Deceuninck Quickstep ha conquistato la seconda tappa con un bell’attacco sull’ultima breve salita in prossimità del traguardo. Anche Quintana si è fatto vedere in azione: ha confermato le ottime impressioni della prima tappa anche il baby fenomeno Remco Evenepoel, arrivato nel ristretto gruppo dei migliori.

San Juan, tappa accorciata

La seconda tappa della Vuelta San Juan prometteva spettacolo con un circuito finale comprendente una breve salita ad un paio di chilometri dal traguardo.

La corsa è stata accorciata togliendo un giro del tracciato originale, da 160 a 134 km, a causa del gran caldo. Nelle fasi iniziali si è formata una fuga di corridori delle squadre locali insieme a Hamish Schreurs (Israel) che poi se ne è andato da solo resistendo fino ad una decina di chilometri dall’arrivo, quando immancabilmente il gruppo lo ha riassorbito.

I passaggi sulla breve salita di Punta Negra hanno selezionato il plotone e nell’ultima scalata la Movistar ha alzato decisamente l’andatura con Winner Anacona e Nairo Quintana. A rompere definitivamente la corsa è stato poi un guizzo di Julian Alaphilippe (Deceuninck Quickstep) a cui hanno replicato Tiesj Benoot (Lotto Soudal) e lo stesso Quintana.

Alaphilippe da solo, bene Consonni

Benoot e Quintana hanno poi tergiversato dopo lo scollinamento e Alaphilippe ha tirato dritto con grande decisione, restando da solo al comando.

Il gruppo ormai ridotto ad una quarantina di corridori ha inseguito con veemenza ma il francese ha volato gli ultimi due chilometri difendendo un piccolo vantaggio e conquistando così il successo. Simone Consonni (UAE) ha battuto il gruppo per la seconda piazza davanti a Peter Sagan (Bora Hansgrohe).

Merci à toute l'équipe pour le boulot aujourd'hui. Heureux d'avoir terminer la journée de cette manière. 1ère victoire et elle fait du bien ! #thewolfpack @deceuninck_qst @vueltasanjuanok 📷@sigfried_eggers pic.twitter.com/PAReF2RTFj — Julian Alaphilippe (@alafpolak) 29 gennaio 2019

Nel primo gruppo sono arrivati anche Gaviria (UAE) che ha mantenuto la maglia di leader pur non riuscendo a sprintare e Evenepoel (Deceuninck Quickstep), davvero convincente anche oggi. Tra gli italiani hanno concluso nel gruppo principale anche Mattia Cattaneo, Francesco Gavazzi e Valerio Conti. Ora la Vuelta San Juan [VIDEO] propone la cronometro individuale di 12 km, destinata a cambiare le gerarchie della classifica generale in attesa dell'arrivo in quota sull'Alto de Colorado.