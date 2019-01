Annuncio

L’edizione numero 37 della Vuelta San Juan, breve corsa ciclistica a tappe nel territorio della provincia autonoma di San Juan, in Argentina, inizierà domenica 27 gennaio [VIDEO]per concludersi domenica 3 febbraio.

Inserita nel calendario UCI America Tour dal 2017, fino all’edizione precedente la corsa, che si chiamava Tour de San Luis, era riservata ai dilettanti. Eccetto il cileno Caro che vinse la seconda edizione (1983), nell’albo d’oro della manifestazione esclusivamente nomi argentini, con Alberto Bravo e Laureano Rosas primatisti di vittorie (tre a testa).

Invece, nelle ultime due edizioni, le sole fin qui disputate dall’apertura ai professionisti, successi dell’olandese Bauke Mollema nel 2017 e dello spagnolo Oscar Sevilla l’anno scorso, precedendo nella classifica finale il piemontese Filippo Ganna.

Tutte le tappe in diretta su Eurosport

La corsa è composta da sette tappe, di cui una crono individuale e una frazione di alta montagna decisive per la classifica finale. Senza tralasciare nemmeno il fattore vento a cui sono esposte anche le lunghi fasi rettilinee del tracciato di corsa, un percorso decisamente impegnativo dunque, che avrà il suo apice di difficoltà nell’impervia arrampicata sull’Alto de Colorado (2565 metri), quasi 15 chilometri di salita al 7% di pendenza media, traguardo della quinta tappa in piena cordigliera andina.

Ad impreziosire la 37esima edizione della corsa argentina ci sarà inoltre la presenza di numerose stelle internazionali, tra cui Peter Sagan (Bora), Nairo Quintana (Movistar), Mark Cavendish (Dimension Data) e Fernando Gaviria (UAE).

La Vuelta San Juan 2019 sarà trasmessa in diretta da Eurosport [VIDEO]: in Tv sul canale Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player.

Questi gli orari: collegamento alle ore 22.30 per tutte le tappe, ad eccezione della terza (la cronometro) che andrà invece in onda alle ore 23, della quarta la cui diretta è fissata alle ore 18, e della tappa regina (la quinta) che sarà trasmessa a partire dalle alle ore 16. A seguire il dettaglio delle tappe.