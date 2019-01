Annuncio

Stefanos Tsitsipas ha già scritto la storia, almeno quella del Tennis greco visto che si tratta del primo ellenico a qualificarsi per una semifinale del Grande Slam. Dopo aver eliminato Roger Federer negli ottavi di finale, tenterà un'altra impresa contro un ulteriore monumento, Rafa Nadal. Inutile dire che lo spagnolo è favorito, ma il 20enne ateniese sta dimostrando di avere i numeri per mettere in difficoltà qualunque avversario. Il ruolo di outsider potrebbe giocare a suo favore, sarà certamente libero da pressioni, ma di contro c'è un atleta che ha vinto tutto e che sa ben gestire qualunque tipo di pressione.

Il plexicushion della 'Rod Laver Arena' di Melbourne non è mai stato la sua superficie preferita, Nadal in Australia ha vinto solo una volta, dieci anni fa. Ma aprire la nuova stagione con la prima affermazione in un Grande Slam (sarebbe la sua 18esima affermazione in uno Slam e si porterebbe a -2 da Federer) è sicuramente l'obiettivo del tennista di Manacor e tutti gli appassionati, con Federer fuori gioco, si aspettano la finale contro Nole Djokovic che domani mattina dovrà vincere la concorrenza di Lucas Pouille.

Tsitsipas permettendo, ovviamente, in quello che si annuncia uno scontro appassionante e, decisamente, una sfida generazionale alla luce dei 12 anni di differenza (20 Tsitsipas, 32 Nadal) tra i due semifinalisti

Il match in diretta tv

La prima semifinale del tabellone maschile degli Australian Open, pertanto, va in scena questa mattina [VIDEO], 24 gennaio, con inizio alle ore 9.30 circa (ora italiana). Il match viene trasmesso in diretta televisiva su Eurosport e live streaming su Eurosport Player. Appuntamento imperdibile per gli appassionati italiani di tennis, nonostante l'orario certamente poco comodo.

I precedenti

Sono soltanto due i precedenti tra i due tennisti, entrambi nella passata stagione ed ambedue vinti da Rafael Nadal. Il primo nella finale del Torneo di Barcellona, vinto comodamente in due set dallo spagnolo con il punteggio di 6-2/6-1 ed il secondo sempre in due set, in Canada, in occasione dell'ATP World Tour Masters 1000, chiuso da Rafa sul 6-2/7-6.

Il cammino verso la semifinale

Percorso netto per Rafael Nadal, finora, in questi Open d'Australia. Lo spagnolo non ha concesso nemmeno un set eliminando nell'ordine James Duckworth (6-4/6-3/7-5), Matthew Ebden (6-2/6-2/6-2), Alex De Minaur (6-1/6-2/6-4), Tomas Berdych (6-0/6-1/7-6) e Frances Tiafoe (6-3/6-4/6-2). Tsitsipas ha invece vinto tutti i confronti in quattro set, al primo turno contro il nostro Matteo Berrettini (6-7/6-4/6-3/7-6) e, successivamente, contro Viktor Troicki (6-3/2-6/6-2/7-5) e Nikoloz Basilashvili (6-3/3-6/7-6/6-4), prima della grandissima battaglia contro Federer [VIDEO](6-7/7-6/7-5/7-6). Nei quarti di finale ha superato Roberto Bautista Agut (7-5/4-6/6-4/7-6). Attualmente è al 15esimo posto nel rank ATP, mentre Nadal come noto è al 2° posto. Comunque vada, il greco ricorderà a lungo questi giorni australiani, mentre Nadal è un giocatore perfettamente ritrovato dopo il lungo periodo di inattività che ha fatto seguito all’infortunio e al ritiro nella semifinale di Flushing Meadows 2018 contro Juan Martin Del Potro.