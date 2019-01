Annuncio

Annuncio

Manca ormai pochissimo al via dell'ottantaquattresima edizione del Rally di Montecarlo [VIDEO], gara che come di consueto apre la stagione del World rally Championship. Da giovedì 24 a domenica 27 gennaio i bolidi del WRC sfrecceranno per le strade del Principato nella prima di 14 prove che compongono il mondiale rally.

Mondiale Rally 2019: i favoriti

Dopo l'emozionante finale della stagione 2018, che ha visto tre piloti ancora in grado di giocarsi il titolo nell'ultima prova del campionato, il Rally d'Australia, si prevede una lotta accesissima anche in questo 2019.

Sebastien Ogier, campione in carica da 6 stagioni, cercherà di avere ancora la meglio sui suoi avversari più temibili: l'estone Ott Tanak su Toyota e il belga Thierry Neuville su Hyundai.

Advertisement

Il campionissimo francese, passato da Ford a Citroen, non avrà vita facile nel vincere il settimo mondiale WRC consecutivo, considerando anche l'incognita della vettura affidatagli per questa stagione. Dopo anni bui il team francese cerca di risalire la china con il miglior pilota del lotto, ma la concorrenza di Toyota Hyundai sarà spietata. La nuova stagione vedrà al via anche la leggenda Sebastien Loeb, che sarà impegnato in 6 gare con la Hyundai. Il nove volte campione del mondo sarà al via a Montecarlo dopo aver affrontato solo pochi giorni fa la Dakar 2019, conclusa al terzo posto.

Montecarlo 2019: il programma completo

Il Rally di Montecarlo 2019 si correrà lungo un percorso di 323,8 km totali, distribuiti su 16 prove speciali. Il fondo asfaltato sarà come sempre reso imprevedibile da neve, ghiaccio e fango, variabili sempre decisive ai fini del risultato finale.

Advertisement

I migliori video del giorno

Questo il programma completo:

Giovedì 24 gennaio - ore 10:00 shakedown; 19:38 PS1 La Breole - Salonnet; 20:41 PS2 Avancon - Notre Dame du Laus.

Venerdì 25 gennaio - ore 09:11 PS3 Valdrome – Sigottier 1; 10:14 Roussieux – Laborel 1; 11:37 PS5 Curbans – Piegut 1; 14:23 PS6 Valdrome – Sigottier 2; 15:26 PS7 Roussieux – Laborel 2; 16:49 PS8 Curbans – Piegut 2.

Sabato 26 gennaio - ore 08:48 PS9 Agnieres en Devolouy – Corps 1; 10:08 PS10 St Leger les Melezes – la Batie Neuve 1; 12:47 PS11 Agnieres en Devolouy – Corps 2; 14:08 PS12 St Leger les Melezes – la Batie Neuve 2.

Domenica 27 gennaio - ore 08:20 PS13 La Bollene Vesubie – Peira Cava 1; 09:08 PS14 La Cabanette – Col de Braus 1; 10:55 PS15 La Bollene Vesubie – Peira Cava 2; 12:18 PS16 La Cabanette – Con de Braus 2 (Power Stage),

Dove vedere il Rally di Montecarlo

I diritti del WRC in Italia sono stati acquistati dalla piattaforma streaming Dazn. Questa è fruibile anche da clienti Mediaset e Sky (attraverso decoder SkyQ). Dazn trasmetterà in diretta la PS1 La Breole - Selonet, la PS12 St Leger les Melezes - La Batie Nueve e la power stage finale, secondo gli orari indicati nel programma. Per una copertura totale dell'evento è invece disponibile il servizio a pagamento WRC+ All Live, che trasmetterà in diretta streaming tutte le speciali.