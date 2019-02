Annuncio

An Englishman in New York sarebbe stata una canzone perfetta per introdurre la conferenza stampa di presentazione del Mondiale dei pesi massimi che, il prossimo 1 giugno al Madison Square Garden, vedrà Anthony Joshua mettere in palio le sue quattro cinture iridate (Super WBA, IBF, IBO e WBO) contro Jarrell Miller. Ma considerato che tra i due non corre buon sangue da quando, la scorsa estate, Miller interruppe la conferenza stampa del match tra Joshua ed Alexander Povetkin, i fuochi pirotecnici erano abbastanza scontati e, dunque, l'evento avrebbe meritato una colonna sonora più punk-rock. Già lo scorso anno i due stavano venendo alle mani, stavolta 'Big Baby' non ha davvero perso tempo. Nel primo face off, senza dire una parola, ha dato un violento spintone al campione del mondo.

Immediatamente i rispettivi staff si sono messi di mezzo per evitare ulteriori contatti. Miller ha proseguito a provocare l'avversario e, ad un certo punto, Joshua ha perso la calma che lo ha sempre contraddistinto in queste circostanze, è sceso dal palco invitando Miller a presentarsi davanti a lui. Alla fine la sicurezza ha evitato che tra i due scoppiasse davvero una rissa.

Miller: 'Non sei nessuno'

Una volta seduti in conferenza stampa, i toni non si sono per nulla calmati. Jarrell Miller ha chiamato il britannico 'Zio Tom', un termine certamente dispregiativo nella comunità afroamericana. Joshua in realtà è sempre andato molto fiero delle sue origini nigeriane, ad ogno modo 'Big Baby' ha rincarato la dose, accusando il campione di aver evitato Deontay Wilder e Tyson Fury e di aver cercato di combattere Dillian Whyte per fare 'soldi facili'. "Non sei nessuno - ha detto a Joshua - ed hai battuto soltanto pugili arruginiti come Klitschko e Povetkin".

Joshua: 'Miller è stupido ed ignorante'

Visibilmente nervoso dopo quanto accaduto prima della conferenza stampa, AJ ha poi risposto per le rime al pugile statunitense. "Intanto complimenti per la grande recitazione, come in un film di Hollywood. La verità è che Big Baby è come un pappagallo, parla allo stesso modo. Lo facevo più intelligente, invece è stupido ed ignorante. Lo metterò k.o, lui non è grado di darmi nemmeno un pugno, non ha mai affrontato un vero combattente. Miller non può battermi nemmeno nel suo giorno migliore". Il campione del mondo ha inoltre espresso il suo desiderio di combattere contro l'altro detentore del titolo dei pesi massimi, Deontay Wilder. "Con Wilder abbiamo trattato per mesi, già dopo il mio incontro con Takam.

Spero di affrontarlo dopo aver messo k.o Miller. Datemi tempo e li batterò tutti, Miller è semplicemente un altro sulla mia strada".