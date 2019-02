Annuncio

Annuncio

Sonny Colbrelli, velocista del team Bahrain-Merida, non ha esitato a ringraziare il rivale del team CCC Greg van Avermaet (BEL) dopo la vittoria conquistata dallo sprinter italiano nella quarta tappa del Tour of Oman. Secondo la ricostruzione di Colbrelli, nel finale ha rischiato di andare a sbattere contro le barriere protettive, ma il campione olimpico non gli ha tagliato la strada, permettendogli così di disputare la volata, compromettendo però le proprie chance di vittoria. Dunque un grande gesto quello di Greg Van Avermat, che si dimostra ancora una volta un campione anche di correttezza.

Annuncio

Ciclismo, prima vittoria stagionale per Colbrelli

La tappa odierna è stata movimentata da una fuga di cinque corridori, che ha preso il largo dopo 17 km. Questi attaccanti hanno reso difficile la vita al gruppo, che è riuscito a riprenderli solo negli ultimi due chilometri dopo un lungo inseguimento. La tappa conquistata al Tour of Oman regala a Colbrelli la sua prima vittoria stagionale, oltre a un ulteriore incremento di fiducia per gli obiettivi della sua stagione, che comprendono Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussells-Kuurne, Parigi-Nizza e Milano-San Remo. Van Avermaet si è classificato secondo nella giornata e non è stato così entusiasta del risultato nonostante gli elogi ricevuti da Colbrelli.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il francese Clément Venturini (AG2R La Mondiale) è arrivato terzo seguito dal "miglior giovane" Ryan Gibbons (Dimension Data) del Sud Africa al quarto posto. Il vincitore della prima tappa Alexander Kristoff (UAE) è arrivato quinto e ha riconquistato la maglia di migliore della classifica a punti. Nel frattempo Lutsenko, che aveva vinto le due precedenti tappe strappando la maglia di leader al ciclista norvegese, rimane in cima alla classifica generale. Il 26enne kazako ha un vantaggio di 14 secondi su Van Avermaet. La gara riprenderà mercoledì con la quinta tappa di 152 km con traguardo in cima a Green Mountain, una salita di 5,7 km che si trova a 1.235 metri di altezza e presenta una pendenza del 10,5 percento.

Annuncio

Le parole di Colbrelli

Dopo la tappa vinta, Colbrelli ha rilasciato alcune dichiarazioni, affermando di essere molto contento perché è stata la prima volta in stagione che ha provato delle ottime sensazioni, il che è positivo per il morale in vista della Milano-Sanremo. Il velocista italiano ha poi aggiunto di voler migliorare ancora la condizione per raggiungere il picco di forma alla Milano-Sanremo, gara nella quale, qualora si arrivasse in volata, potrebbe certamente dire la sua.