Annuncio

Annuncio

Da mercoledì 20 a domenica 24 febbraio si disputerà la 65^ edizione della Ruta del Sol, corsa a tappe di cinque giorni (circuito UCI Europe Tour, classe 2 HC) nel profondo sud della Spagna, che partirà da Sanlucar de Barrameda per terminare ad Alhaurín de la Torre. Siamo in Andalusia, da qui l'altro nome della manifestazione, appunto, Vuelta a Andalucia. Dopo una prima edizione andata in scena nel 1925, la gara tornò poi a svolgersi solo a distanza di trent’anni, nel 1955, quando si affermò definitivamente. Dominata da corridori iberici, il record di successi (cinque) spetta ad Alejandro Valverde, mentre lo scorso anno si impose Tim Wellens. Due i nomi italiani nell’albo d’oro, ovvero Fabio Bordonali (1989) e Stefano Della Santa (1994 e 1995).

Annuncio

La Vuelta a Andalucia in diretta su Eurosport

Tutte le tappe della Vuelta a Andalucia-Ruta Ciclista del Sol 2019 saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport a partire dalle ore 15:00. E saranno inoltre visibili anche in diretta streaming su Eurosport Player. Comprendente quattro salite, ultima delle quali il terribile massiccio Alto de Hazallanas (16,2 chilometri al 5,6% di pendenza media) prima di una lunghissima discesa fino al traguardo di Granada, la tappa regina di questa edizione sarà la quarta. A seguire il dettaglio del programma.

Mercoledì 20 febbraio, 1^ tappa: Sanlucar de Barramed - Icala de los Gazules 164 km. Frazione collinosa.

Giovedì 21 febbraio, 2^ tappa: Siviglia - Torredonjimeno 216 km. Pianeggiante.

Venerdì 22 febbraio, 3^ tappa: Mancha Real - La Guardia de Jaén 16.2 km. Cronometro individuale.

Sabato 23 febbraio, 4^ tappa: Armilla - Granada 120 km. Tappa di montagna.

Domenica 24 febbraio, 5^ tappa: Otura - Alhaurìn de la Torre 164 km. Collinosa.

Tappe e percorso

La prima tappa della Ruta del Sol si snoderà lungo un tracciato collinoso comprendente anche una breve ma incisiva scalata nel finale in quel di Alcala de los Gazules.

Annuncio

I migliori video del giorno

Viaggiando tra Siviglia e Torredonjimeno, percorso prevalentemente pianeggiante nella seconda frazione, mentre il terzo giorno sarà la volta di una cronometro individuale.

Come anticipato, la quarta tappa sarà la più impegnativa della corsa e dovrebbe rivelarsi decisiva per la classifica finale. Percorso breve, soli 120 chilometri con partenza da Armilla, ma che vedrà i ciclisti affrontare diverse asperità nella Sierra Nevada: l'Alto de la Malaha (3 km intorno al 2,9%), l'Alto del Purche (9,5 km al 6,9%), quindi la Guejar Sierra, corta e con pendenze non eccessive, ad anticipare il già citato Alto de Hazallanas, poi gli ultimi 22 chilometri in discesa fino al centro di Granada. Collinare la quinta e ultima tappa con partenza da Otura e arrivo ad Alhaurín de la Torre, dove conosceremo il nome del vincitore della Ruta del Sol 2019.