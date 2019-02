Annuncio

Riprende il campionato Nba dopo la pausa in occasione della settimana dell'Nba All-Star Game 2019 tenutosi a Charlotte.

Quasi tutte le squadre candidate al titolo di quest'anno sono tornate sul parquet questa notte stessa: le leader delle due Conference, ovvero Milwaukee Bucks a est e Golden State Warriors a Ovest, erano impegnate rispettivamente contro i Boston Celtics di Kyrie Irving e i Sacramento Kings di Buddy Hield. Il big match della Western Conference si è disputato invece a Los Angeles, dove i Lakers ospitavano gli Houston Rockets per il confronto diretto tra le due stelle LeBron James e James Harden.

Milwaukee vince di un punto, Golden State di due

Vittorie di misura sia per i Bucks in casa contro Boston, sia per i Warriors contro i Kings.

Non è bastato ai Celtics il rientro di Kyrie Irving (22 punti e 5 assist): la doppia doppia di Giannis Antetokoumpo (30 punti, 13 rimbalzi) ha permesso ai leader della Eastern Conference di portare a casa la vittoria, per un punto, 98 a 97. Decisiva una palla a due negli ultimi secondi vinta dal greco-nigeriano (capitano della squadra All-stars dell'est la scorsa settimana) dopo la tripla segnata da Chris Middleton. Anche i Warriors vincono solo dopo l'ultimo possesso sbagliato dai Kings: un incredibile Marvin Bagley da 28 punti e 14 rimbalzi tiene testa per tutto il match ai 28 di Kevin Durant e al 10 su 16 da tre di Steph Curry (38 punti totali).

LeBron James vince il confronto con Harden

Harden continua la propria serie da record di partite con più di 30 punti, ma il match contro Houston se lo aggiudicano i Lakers con le doppie doppie di LeBron James (29 punti, 11 rimbalzi, 6 assist) protagonista assoluto dell'ultimo quarto, e Brandon Ingram (27 punti, 13 rimbalzi).

Non basta il supporto di Chris Paul che per i Rockets totalizza una quasi tripla doppia: 29 punti, 10 rimbalzi, 9 assist.

Gli altri risultati: vincono Philadelphia, Portland e Cleveland

Non meno importante le vittoria dei Philadelphia 76ers, che con il 106-102 sui Miami Heat conquistano un'altra vittoria che li avvicina sempre di più ai playoff: Ben Simmons e Tobias Harris collezionano 44 punti in due. Vittoria casalinga anche per i Portland Trail Blazers, trainati da Jusuf Nurkic e dal solito Damien Lillard: 113 a 99 sui Brooklyn Nets. I Cavaliers, vittoriosi sui Suns, si aggiudicano uno scontro tra due squadre ormai lontane dai Playoff e con gli occhi puntati attentamente sul prossimo Draft Nba.