Nel medesimo giorno in cui si sono tenuti i FISE Awards per festeggiare i successi degli atleti, si è riunito a Roma anche il consiglio federale, che ha introdotto nuove e interessanti novità che entreranno in vigore nel 2020, ovviamente dopo essere state valutate attentamente anche dai rappresentanti regionali.

Dato il successo dell'evento, è stato chiesto dai rappresentanti regionali di ripeterlo nuovamente. Il prossimo consiglio della FISE (Federazione Italiana sport Equestri) si terrà il 4 marzo.

Per i cambiamenti apportati al vecchio regolamento la parola d'ordine è stata "meritocrazia".

Il nuovo regolamento della Federazione Italiana Sport Equestri

Attualmente la Federazione sta valutando tutte le osservazioni giunte.

Una bozza di riforma completa che proponga modelli moderni e accessibili di formazione sarà disponibile entro il prossimo aprile. Lì saranno contenuti anche nuovi criteri meritocratici per premiare gli istruttori. Il Consiglio ha sottolineato che le riforme saranno discusse con i rappresentanti regionali.

Alcune delle novità contenute nella suddetta bozza sono:

Per ottenere la qualifica di istruttore di 3° livello è prevista un'attribuzione diretta, basata sul raggiungimento di determinati obiettivi da parte dei propri allievi.

Le prove montate saranno eseguite direttamente dopo gli scritti, senza costringere il candidato a ritornare. Queste non si baseranno più su requisiti predeterminati ma sulla valutazione delle effettive capacità del cavaliere.

Il praticantato è stato eliminato per gli istruttori di 1° livello.

Gli aggiornamenti avranno cadenza biennale per gli istruttori di 2° livello e per quelli di 3° livello verranno sostituiti da seminari proposti dalla FISE ma non con una cadenza determinata.

La prova per Candidati di Lunga Pratica è stato cambiato con una norma che prevede la possibilità di non montare a cavallo per coloro che abbiano superato i 45 anni di età in sede di esame. Questi potranno comparire come privatisti.

È possibile diventare istruttori di tutti i livelli presentandosi come privatisti in presenza di alcuni requisiti che verranno elencati una volta che il testo sarà completato.

Novità riguardo le discipline equestri

Per quanto riguarda il Salto ad Ostacoli è stato approvato il TALENT SHOW JUMPING della FISE.

Questo prevede 4 eventi nazionali in cui sarà presente lo staff federale. Alle tappe saranno aggiunti altri eventi che permetteranno ai cavalieri di accumulare punti per partecipare alla finale della Fieracavalli Verona dove verrà assegnato il titolo di Talent Rider 2019. Per quanto riguarda il Completo ne è stato approvato il regolamento.

Per la più alta delle discipline equestri, il Dressage, si è deciso di agevolare i partecipanti alle gare provenienti da tutta Italia organizzando eventi in Sicilia per il Sud, in Umbria per il Centro e in Piemonte per il Nord.

Approvato anche il nuovo regolamento Pony e HORSE BALL.