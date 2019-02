Annuncio

Si è da poco conclusa sul circuito di Montmelò (Barcellona, Spagna) la seconda giornata di test pre-stagione di Formula 1. Come già accaduto nel corso del primo giorno di test, dominato da Sebastian Vettel, anche oggi (martedì 19 febbraio) è una Ferrari a dettare il ritmo. Nel day-2 ha brillato infatti il monegasco Charles Leclerc, neo acquisto della scuderia di Maranello, che ha ottenuto il miglior tempo.

I risultati del day-2: Leclerc davanti, bene Giovinazzi con l'Alfa

Il 21enne della Ferrari ha fermato il cronometro sul tempo di 1'18''247 realizzato nella sessione mattutina. Leclerc ha ottenuto il suo miglior riferimento cronometrico con gomme C3 (medie), portando a termine un totale di 157 giri.

Secondo tempo per Lando Norris (McLaren) che nelle battute finali ha girato in 1'18''55. Terzo posto per la Haas di Kevin Magnussen in 1'19'206 che precede Alex Albon (Toro Rosso, 1'19''301). Si è chiusa invece con un buon quinto posto la giornata di Antonio Giovinazzi, che ha fatto registrare il tempo di 1'19'312 con la sua Alfa Romeo.

Mercedes ancora in sordina, in pista il 'nipote d'arte' di Fittipaldi

Solo sesta la prima delle Mercedes, quella di Valtteri Bottas, sceso in pista nel pomeriggio. In mattinata il campione in carica Lewis Hamilton aveva ottenuto il decimo tempo in 1'19''928. Tra le due Mercedes, probabilmente non in cerca del tempo, si sono piazzate la Red Bull di Pierre Gasly (6° in 1'19''814) e le Renault di Hulkenberg e Ricciardo.

Chiudono la classifica la Racing Point di Lance Stroll (11°) e la Haas di Pietro Fittipaldi, nipote del bicampione del mondo Emerson Fittipaldi. Ancora assente la Williams, con i piloti Kubica e Russell che ancora non hanno potuto provare la FW42.

Il programma completo dei test e dove vederli in tv

Il programma di collaudi pre-stagionali della Formula 1 continuerà fino al prossimo 1 marzo. Domani, mercoledì 20, e giovedì 21 febbraio si concluderà la prima settimana di test. Si ritornerà poi in pista, sempre a Barcellona, per altri quattro giorni da martedì 26 febbraio a venerdì 1 marzo.

Questi i piloti in pista nella giornata di domani, mercoledì 20 febbraio:

Ferrari: Vettel

Mercedes: Bottas\Hamilton

Red Bull: Verstappen

Renault: Hulkenberg\Ricciardo

Haas: Grosjean\Fittipaldi

McLaren: Sainz

Racing Point: Perez

Alfa Romeo: Raikkonen

Toro Rosso: Kvyat

Williams: Russell\Kubica

I test sono trasmessi in diretta tv su SkySportF1, canale 207 di Sky, a partire dalle 14:00 con diretta streaming su SkyGO.