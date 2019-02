Annuncio

Sarà sicuramente uno spettacolo sportivo tutto da gustare quello che andrà in scena questo pomeriggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, dove in questi giorni si è disputata la Coppa Italia LBA 2018/2019, che ha visto partecipare le compagini di pallacanestro più blasonate del Paese. A prendere parte alla storica kermesse, cominciata giovedì scorso, sono state le squadre di Avellino, Brindisi, Cremona, Venezia, Milano, Bologna, Varese e Sassari. La vera sorpresa di questo torneo, oltre alle due finaliste, che saranno quindi la Vanoli Cremona e la Happy Casa Brindisi, è stata l'eliminazione dal torneo delle corazzate Milano e Venezia. La palla a due della finalissima sarà alle ore 18:00.

Vanoli Cremona - Happy Casa Brindisi: presentazione del match

Per tutte e due le compagini è sicuramente un momento storico.

La Vanoli Cremona è guidata da coach Romeo Sacchetti, mentre la Happy Casa Brindisi da coach Francesco Vitucci. E saranno proprio i pugliesi a incontrare nuovamente sul parquet l'ex coach della Happy Casa, Sacchetti appunto, che oggi guida anche la Nazionale maggiore di Basket.

Cremona e Brindisi sono due squadre che in questo campionato hanno fatto vedere davvero ottime cose, e durante tutte le Final 8 hanno dato non poco filo da torcere ad importanti rivali. La squadra di Sacchetti ha vinto infatti le partite contro Varese e Bologna, mentre i brindisini hanno superato l'altra corazzata del campionato, Avellino, e ieri hanno vinto di solo un punto (86-87) contro la Dinamo Sassari. Gli adriatici inoltre viaggiano a cifre davvero importanti, e qualche settimana fa hanno anche superato le "scarpette rosse" di Milano, questo in Regular Season.

Aldo Vanoli, che è presidente dell'omonima squadra di cui è sponsor, ai media locali ha affermato che vada come vada, comunque per la sua squadra sarà un successo. Stessa cosa vale anche per Brindisi.

A Brindisi allestito un maxischermo nel Teatro Verdi

Il capoluogo pugliese, che vive e mastica basket da sempre, si sta preparando per l'occasione. Presso il Nuovo Teatro Verdi, l'amministrazione comunale fornisce a tutti gli sportivi e gli appassionati la possibilità di seguire il match in diretta all'interno della nota struttura situata in pieno centro. L'ingresso sarà consentito a partire dalle ore 17:30. Inoltre, in caso di vittoria del club pugliese, il Comune ha predisposto la chiusura al traffico dalle 19 alle 24 dei seguenti tratti stradali situati al centro cittadino: tratto di Corso Roma compreso fra l’incrocio con Via Conserva e l’inizio di Corso Garibaldi e del tratto di strada compreso fra via del Mare-incrocio con via Fratti, fino all’incrocio con corso Garibaldi.