Annuncio

Annuncio

Anche Philippe Gilbert sblocca subito il conto delle vittorie in questo avvio della stagione di ciclismo 2019 che ha portato già al successo molti dei campioni più attesi. L’ex iridato ha firmato la terza tappa del Tour de la Provence vincendo uno sprint di un gruppo ridotto a 23 corridori, quelli selezionati dalla salita di Le Brulat, affrontata per cinque volte prima del traguardo posto all’interno del circuito automobilistico di Le Castellet. Gilbert ha avuto ragione di Skujins e Gallopin, mentre Gorka Izagirre ha mantenuto la sua maglia di leader rispondendo agli attacchi della Groupama nel finale di corsa.

🇧🇪 Philippe Gilbert remporte la 3e étape du Tour de la Provence !#lequipeVELO pic.twitter.com/jpPvObjbUv — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 16 febbraio 2019

Provence, anche Moschetti all’attacco

Il Tour de la Provence è una corsa francese in quattro tappe che è iniziata giovedì scorso con la vittoria di Filippo Ganna nella breve cronometro inaugurale.

Annuncio

Ieri la seconda tappa è stata vinta dallo spagnolo Eduard Prades con uno sprint ristretto a nove corridori. Stamani si è ripartiti da Aubagne per la terza tappa con Gorka Izagirre in maglia di leader a dare ulteriore prova dello splendido avvio di stagione della Astana. La corsa ha affrontato un breve tratto in linea per poi immettersi in un circuito con la salita di Le Brulat, 3 km al 7%, e il traguardo nell’autodromo di Le Castellet.

Dopo alcune scaramucce si è formata al comando una fuga di nove corridori, tra i quali uno dei giovani talenti più attesi del ciclismo italiano, Matteo Moschetti (Trek Segafredo), oltre a Navardauskas (Delko) e Kamna (Sunweb).

Groupama scatenata, ma vince Gilbert

La fuga si è poi selezionata e Jaregui è stato l’ultimo ad arrendersi quando mancavano una quindicina di chilometri all’arrivo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nell’ultimo passaggio sulla salita di Le Brulat la Groupama ha forzato l’andatura riducendo drasticamente il numero di corridori in gruppo e lanciando poi all’offensiva prima Rudy Molard e poi Thibaut Pinot. Gli attacchi della squadra francese non hanno però avuto buon esito e nel finale si sono così ritrovati 23 corridori a giocarsi il successo allo sprint. Tony Gallopin (AG2R) è partito lungo con Philippe Gilbert (Deceuninck Quickstep) a ruota. Il belga ha atteso un attimo e poi è partito nella sua volata andando a vincere nettamente, mentre Gallopin si è visto superare anche da Tom Skujins (Trek Segafredo).

La general a falta de la última etapa. #TDLP2019 pic.twitter.com/bfqotumANh — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) 16 febbraio 2019

Nel gruppo dei migliori è arrivato anche Fausto Masnada (Androni) e il leader della classifica Gorka Izagirre (Astana) che ha mantenuto la sua maglia.

Annuncio

Quando manca solo una tappa al termine di questo Tour de la Provence il corridore spagnolo a 2’’ di vantaggio su Pinot e Gallopin.