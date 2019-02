Annuncio

Annuncio

Si sono tenute nella notte americana 3 importanti partite della NBA. Ci avviciniamo ai play-offs e cominciano ad arrivare le prime sentenze. Ecco i risultati di stanotte.

Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 121 - 112

Partita decisiva nella notte per la corsa ai Playoff a ovest: i Thunder di George e Westbrook sfidavano i secondi assoluti della Western Conference. Match combattuto al Pepsi Center, ma sono i padroni di casa a spuntarla con un Nikola Jokic che porta a casa una quasi tripla doppia: 36 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. Isaiah Thomas tira meno ma con efficienza (11 punti con 60% dal campo e 66% da tre), fondamentale poi il supporto di Will Barton, Paul Millsap e Jamal Murray. Per Oklahoma Westbrook in serata, molto meno Paul George che fa 7 su 24 dal campo e 3 su 14 da tre: 25 punti a referto, raggiunti però con troppi tiri.

Annuncio

Sta finendo il suo periodo magico o tornerà a giocare da Mvp?

Toronto Raptors - Boston Celtics 118 - 95

I Raptors sono inarrestabili e il primato detenuto dai Bucks nella Eastern Conference non è così irraggiungibile: questa notte la franchigia canadese si è imposta sui Celtics. I Raptors difendono stretto su Kyrie Irving che chiude sotto i suoi standard, mentre per Toronto serata magica per Pascal Siakam: 25 punti, 8 rimbalzi, 4 su 5 da tre e 10 su 16 dal campo. Serge Ibaka tira con l'85,7%, Leonard con il 60% e segna 21 punti. Per i Raptors niente gira storto, serie negativa invece per Boston, che potrà provare a riscattarsi domani in una sfida difficile contro Portland.

New York Knicks - Orlando Magic 108 - 103

Sembrava solo una serata fortunata quella della vittoria contro gli Spurs, ma forse i Knicks stanno trovando il modo di risalire dal disastroso 0.213 che li tiene penultimi assoluti in classifica e ultimi nella Eastern Conference - solo i Phoenix Suns hanno una media peggiore: 0.194.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il Madison Square Garden viene difeso per la seconda serata consecutiva in un match comunque non semplice contro i Magic. Anche con DeAndre Jordan assente New York trova in Mitchell Robinson sotto canestro la chiave della vittoria: 14 rimbalzi e 17 punti. Per Orlando è il solito Nikola Vucevic a trascinare la squadra con una doppia doppia (per lui 26 punti e 11 rimbalzi).

Spurs e Lakers in crisi: chi resterà fuori dai Playoff

Le due franchigie che a lungo hanno dato vita a finali di Conference spettacolari rischiano ad oggi di restare escluse dai Playoff. Gli Spurs sono ancora all'ottavo posto nella classifica dell'ovest, con una media a 0.532. Vincere più della metà delle 82 partite dovrebbe essere garanzia del passaggio ai Playoff, ma il team di Gregg Popovich ha vinto solo una delle ultime 8 partite fuori casa.

Annuncio

Il 'Rodeo trip' è andato male e ora rischiano la prima esclusione dopo 21 anni di qualificazione consecutivi. Poco rassicurante, ma se a minacciare di scalzarli ci sono i Lakers il pericolo non è così incombente: anche a LA le cose non girano come dovrebbero, il team di Luke Walton è crollato nuovamente a Memphis la notte scorsa. Serie negativa anche per loro nonostante il rientro di LBJ.