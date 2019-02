Annuncio

Ricca notte per il campionato Nba, con 12 partite giocate tra Eastern e Western Conference. Il match di apertura del weekend Nba si è disputato a Philadelphia, dove i 76ers ospitavano i Portland Trail Blazers. L'assenza di Joel Embiid ha condizionato la gara al punto che i padroni di casa non hanno retto il confronto sotto canestro contro Jusuf Nurkic, che ha guidato Portland alla vittoria con 24 punti e 10 rimbalzi. Altro grande assente della giornata è stato Anthony Davis, anche se i Pelicans hanno ugualmente mantenuto il controllo battendo i Lakers per 128 a 115 - non sufficienti i 29 punti con 12 assist per LeBron James.

Sacramento batte Oklahoma, vincono anche Milwaukee, Detroit e Chicago

Serie positiva per Chicago, in ripresa dopo il rientro dall'Nba All Star Game.

I Playoff sono ancora un obiettivo lontanissimo, ma la coppia LaVine-Markkanen continua a stupire: 42 punti per il primo e 35 per il secondo. Il finlandese raggiunge inoltre l'ottava doppia doppia (cattura infatti anche 15 rimbalzi) in nove partite, garantendo ai Bulls il successo contro i Celtics con un Kyrie Irving comunque da 37 punti e 10 assist. Tra le candidate ai Playoff, sconfitta Oklahoma a Sacramento, con un Paul George in giornata storta che tira con appena il 21% dal campo e 22% da tre. Incontenibile Buddy Hield per i californiani. Sfida punto a punto a Milwaukee tra Bucks e Timberwolves, spuntata alla fine dai leader della lega con Giannis Antetokoumpo di nuovo in doppia doppia (27 punti e 10 rimbalzi).

I migliori video del giorno

Rockets vittoriosi sui Warriors anche senza Harden

I Warriors campioni in carica ospitavano invece i Rockets, che hanno portato a casa una vittoria fondamentale per la corsa ai playoff: nonostante l'assenza di James Harden, Houston vince con l'ottima prestazione di Chris Paul che oltre ai 23 punti mette a referto 17 assist, supportato da Eric Gordon (25 punti) e Kenneth Faried (20 punti e 10 rimbalzi). Per i Warriors i soliti Kevin Durant e Stephen Curry che segna 5 triple, ma tentandone 11. Ancora senza successi dal rientro dopo l'Nba All Star Game invece i Dallas Mavericks, complice soprattutto l'assenza di Luka Doncic: sconfitti anche stanotte a Salt Lake, dove i Jazz si impongono con Donovan Mitchell, Riky Rubio e Rudy Gobert.

Tutti gli altri risultati: vincono Detroit, Indiana, Brooklyn, Cleveland, Atlanta

Indiana e Detroit continuano a cercare i playoff: i primi continuano a vincere anche senza Oladipo e Turner, imponendo uno dei migliori giochi di squadra della lega - 119- 112 a Washington. I secondi vincono a Miami dominando sotto canestro con i soliti Griffin e Drummond. Trae Young e John Collins guidano gli Hawks ad Atlanta ne successo contro Phoenix, di due punti i Nets contro Charlotte, con un D'Angelo Russell da 40 punti. Serie positiva per i Cleveland Cavaliers che battono i Grizzlies 112 a 107, con Kevin Love che porta a casa una doppia doppia da 32 punti e 12 rimbalzi.