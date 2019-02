Annuncio

Manca un mese esatto al Mondiale di Formula 1 2019 e per la Ferrari è una stagione molto importante. La rossa, nello scorso campionato, ha dimostrato di tenere il passo delle Mercedes, ma alla fine è stata penalizzata da una serie di errori tattici e di guida che hanno fatto finire Sebastian Vettel sul banco degli imputati. Per il tedesco questa è una stagione chiave, perché non può permettersi altri passi falsi e, oltretutto, stavolta al suo fianco ha un giovane pilota che farà di tutto per emergere. Un talento sul quale a Maranello sono disposti a scommettere e sul quale scomette anche l'ex campione del mondo Nico Rosberg. 'Charles Leclerc è allo stesso livello di Vettel', sottolinea l'ex pilota Mercedes in un'intervista all'Adnkronos.

'Vettel non si può permettere un'altra stagione come quella dello scorso anno'

Parole al miele, dunque, per il 21enne monegasco. "Leclerc è veloce - dice Rosberg - ed ha i numeri per diventare un domani campione del mondo". Un domani che potrebbe essere nemmeno tanto lontano, secondo il parere del 33enne figlio di Keke Rosberg, se consideriamo che la Ferrari punta al titolo e viene ritenuta da tutti l'anti-Mercedes per eccellenza e che la bravura di Leclerc potrebbe scatenare una sorta di duello interno, sempre in base al suo punto di vista. "Credo sia dalle stagioni 2008 e 2009, quando c'erano Kimi Raikkonen e Felipe Massa, che la Ferrari non ha in squadra due piloti allo stesso livello, entrambi numeri uno".

Per Rosberg jr, pertanto, Vettel sarà sotto esame più del giovane compagno di scuderia. "Non può certamente permettersi una stagione come quella passata, oltre che ad essere tagliato fuori dalla corsa per il Mondiale rischierebbe pure di essere superato dal suo compagno. Ci divertiremo un sacco, Leclerc ha il piede molto pesante e punta al top. Sarà interessante vedere in che modo Sebastian gestirà la situazione".

'Le modifiche al regolamento hanno azzerato tutto'

Secondo Nico Rosberg, guardando la situazione più in generale, è evidente che le modifiche appportate al regolamento tecnico azzerano i valori delle ultime stagioni. Motivo per cui "non è da escludere che il dominio Mercedes stia per finire.

Non vedo l'ora che inizi per scoprire cosa accadrà". Tra le modifiche più importanti ci sono quelle relative all'aerodinamica: l'ala posteriore della monposto risulta più larga in modo da resistere maggiormente all'aria, ma nella fase di apertura del DRS viene aumentato l'effetto. Ridisegnata anche l'ala anteriore, con l'obiettivo di ridurre le turbolenze aerodinamiche. Sono accorgimenti studiati per rendere i sorpassi più facili e, dunque, più frequenti. Inoltre è stato esteso il peso massimo del carburante fino a 110 kg e questo consentirà di sfruttare per maggiore tempo le prestazioni a pieno regime del motore. Altra novità è il peso minimo dei piloti, se questo è minore di 80 kg verrà aggiunta zavorra in modo di arrivare al peso previsto.