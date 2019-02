Annuncio

La notizia divulgata da 'cyclingnews.com' svela tutti i dettagli sui nuovi gruppi SRAM Red eTap AXS a 12 velocità. Il produttore di biciclette a spinta laterale 3T ha annunciato che tutti e tre i suoi modelli di telaio sono disponibili con il nuovo gruppo.

3T dalla componentistica alla realizzazione della prima bici

La 3T sta investendo in innovazione da oltre 50 anni e la decisione, intrapresa circa un anno fa, di produrre biciclette per intero, potrebbe significare che il marchio italiano sia intenzionato a controllare l'intero sistema di produzione. E proprio in occasione del suo 50esimo anniversario la 3T ha presentato la prima gravel aerodinamica col proprio marchio. Una bici che, come spiega Gerard Vroomen, nasce da una grande ricerca sia in galleria del vento che su strada e offroad.

3T utilizza un carbonio unidirezionale per telaio e forcella e lo ha finemente regolato per offrire grande maneggevolezza su strada. Mentre la sua costruzione leggera, circa 1.500 grammi per il telaio e la forcella, aiuta la Exploro ad essere vivace e veloce e non pesante, ma ciò non significa che sia fragile.

Le bici della 3T equipaggiate con SRAM a 12 velocità

La 3T ha fatto scalpore con le sue bici sin dall'inizio. Il primo set di telaio del marchio è stato Exploro, focalizzato sulla ghiaia, che ha tenuto conto di rigidità, peso, comfort e aerodinamica in una disciplina in cui alcuni di questi aspetti sono ampiamente trascurati. Lo scorso luglio il team ha annunciato che stava rompendo la tradizione con la nuova Strada Due; una versione con deragliatore anteriore della bici da strada originale che completa l'attuale componente delle bici 3T.

Il team è uno dei partner di lancio per il nuovo gruppo da Sram. Le biciclette della 3T dovrebbero beneficiare maggiormente del nuovo gruppo da 12 visto che fino ad ora c'erano solamente 11 ingranaggi. L'ingranaggio in più contribuirà in qualche modo al miglioramento del cambio, e porterà a una guida più raffinata; ciò però potrebbe rivalersi sul prezzo finale.

3T Strada, Strada Due and Exploro 2019

Sono tre le bici della 3T che nel 2019 potranno essere acquistate ma con una significativa differenza rispetto a quelle dello scorso anno. Tutte le bici, infatti, saranno dotate del cambio a 12 velocità, che probabilmente incuriosirà gli appassionati, specialmente quelli che potranno permettersi l'acquisto.

I modelli disponibili saranno: 3T Strada Team Sram Red eTap AXS, 3T Strada Team Due Team Stealth Sram Red eTap Axs e la 3T Exploro Ltd Red eTap Axs.