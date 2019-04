Rafa Nadal, nonostante la sconfitta in semifinale, si è dichiarato soddisfatto della sua performance a Barcellona, torneo nel quale è stato battuto da colui che, successivamente, ha sollevato il trofeo, Dominic Thiem. Il maiorchino resta favorito al prossimo Roland Garros nonostante i primi tornei sulla terra che lo hanno visto perdente sia a Montecarlo che, come già detto, a Barcellona, stiano iniziando a scalfirne l'immagine di invincibile su questa superficie. Oltretutto quest'anno l'attenzione mediatica sembra puntata su Roger Federer che ha deciso a 37 anni suonati di ritentare l'avventura sul rosso.

Pubblicità

Agli Open di Madrid, lo svizzero inizierà a scaldare i motori per poi presentarsi a puntino agli Internazionali di Francia. 'King Roger' ha vinto a Parigi dieci anni or sono, nel 2009, battendo in finale Robin Soderling. Nelle tre precedenti edizioni dal 2006 al 2008 era stato sconfitto nell'ultimo atto da Nadal che lo avrebbe ancora domato in finale nel 2011. Il record dello spagnolo al Roland Garros è assolutamente disumano: 11 successi di cui quattro consecutivi dal 2005 al 2008, ben cinque dal 2010 al 2014 e le ultime due edizioni nel 2017 e 2018.

Può in qualche modo Federer che manca da due anni all'appuntamento sulla terra contrastare questo dominio, nonostante oggi Rafa non sembri al top? E può battere l'altro grande terraiolo, Dominic Thiem che in questa stagione lo ha già sconfitto in finale sul cemento di Indian Wells? Senza contare Nole Djokovic che a Parigi ha già vinto e che in questo momento sta giocando male come testimoniano gli ultimi tornei, ma che rimane sempre il numero uno del mondo ed il vincitore del primo Slam dell'anno in Australia.

Pubblicità

Sono domande alle quali avremo una risposta entro il prossimo 9 giugno o anche prima, visto che come data ipotetica abbiamo dato quella della finale di Parigi. Intanto secondo il parere certamente illustre di Patrick Mouratoglou, Federer è da includere tra i favoriti del secondo Slam del 2019 e, anzi, avrebbe serie chances di vittoria.

'Se Rafa e Nole non decollano, Roger può vincere a Parigi'

Patrick Mouratoglou, allenatore di Serena Williams e tra i personaggi certamente più influenti del Tennis, ha parlato del prossimo appuntamento in Francia in una recente intervista rilasciata all'Equipe.

Secondo il parere del tecnico franco-ellenico, Roger Federer è ancora in grado di stupire il mondo e consegnare l'ennesima grande impresa alla storia del tennis. Le sue dichiarazioni risalgono a qualche giorno prima della sconfitta di Nadal ad opera di Thiem agli Open di Barcellona, è stato dunque un buon profeta. "Se Rafa Nadal non vince a Barcellona, inizierà ad avere molti dubbi. Penso che se non riesce a confermare il suo dominio sulla terra rossa e se Nole Djokovic prosegue a giocare come sta facendo nelle ultime settimane, Roger può certamente vincere a Parigi, ne sono davvero convinto".

Pubblicità

Gilles Muller: 'Roger è grande su qualsiasi superficie'

Anche secondo l'ex tennista lussemburghese Gilles Muller, Roger Federer è in grado di giocarsi le sue chances sulla terra del Roland Garros. "Credo che a Roger sia sempre piaciuto giocare sulla terra, ormai la sua carriera non può essere molto lunga. Dunque comprendo la sua voglia di giocare a Parigi. Federer - aggiunge - è un grande campione su qualsiasi superficie, al Roland Garros ha già vinto e non solo e, dunque, ha tanta motivazione per ben figurare. Io lo vedo molto in forma, dunque perché non dovrebbe provarci anche sulla terra? Secondo me può fare ancora molto bene".