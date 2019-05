Torna sul ring questo sabato,18 maggio, il campione del mondo WBC dei pesi massimi Deontay Wilder. Il 33enne pugile statunitense metterà in palio la sua cintura contro lo sfidante ufficiale Dominic Breazeale al Barclays Center di Brooklyn.

'The Bronze Bomber': una sfida da vincere per arrivare a Joshua

Contro il connazionale Breazeale, Wilder difenderà per la nona volta il titolo WBC conquistato con una vittoria ai punti contro Bermane Stiverne nel 2015.

Da allora "The Bronze Bomber" si è affermato nell'elite dei pesi massimi, sconfiggendo senza patemi diversi sfidanti. Sono però i match più sofferti, ovvero gli ultimi due disputati contro Luis Ortiz e Tyson Fury, ad aver fatto alzare le quotazioni del campione WBC.

La vittoria per KO contro il cubano Ortiz, giunta dopo alcune fasi di chiara difficoltà per Wilder, hanno messo in evidenza il carattere del campione. Allo stesso modo il discusso pari con l'ex campione Tyson Fury ha mostrato come Wilder sia dotato di una grande potenza capace di ribaltare qualsiasi match.

Boxe, Wilder vs Breazeale a Brooklyn: sabato notte in diretta streaming su DAZN

Sono stati i due knockdown inflitti al pugile britannico ad evitare al campione WBC una sconfitta ai punti molto probabile. Il pari scaturito dal verdetto ha permesso a Wilder di mantenere imbattibilità e titolo, portando il suo record a 40 successi (39 ko) e un pari.

In virtù del risultato di Las Vegas erano in molti ad aspettarsi un nuovo Wilder vs Fury, ma la rivincita è al momento naufragata. In caso di vittoria, nel futuro del pugile di Tuscaloosa (Alabama) potrebbe esserci la supersfida con il campione WBA, WBO e IBF Anthony Joshua. Un match che tutti gli appassionati di boxe vogliono vedere, per scoprire chi è il vero re dei massimi.

Breazeale contro Wilder alla seconda chance iridata, i pronostici sono contro di lui

Se Wilder dovrà ancora pazientare prima della resa dei conti con Joshua, il suo sfidante Dominic Breazeale ha già avuto modo di testare la qualità del britannico. Nel giugno 2016 il 33enne californiano ha infatti sfidato l'allora campione IBF alla O2 Arena di Greenwich. Un match a senso unico, che ha visto Breazeale soccombere al settimo round. Quella contro Joshua è ad oggi l'unica sconfitta rimediata in carriera dallo sfidante WBC a fronte di 20 successi (18 prima del limite).

Sono in tanti a ritenere Breazeale il chiaro sfavorito della sfida di Brooklyn, con Wilder invece nettamente in vantaggio. La potenza mortifera del campione potrebbe ancora una volta fare la differenza e chiudere il match in suo favore anzitempo. Sta allo sfidante dimostrare il contrario e stupire tutti con una vittoria che avrebbe il sapore di una grande impresa.

Dove vedere il match

Il match Wilder vs Breazeale, campionato del mondo WBC dei pesi massimi, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN.

Il collegamento è previsto alle ore 03:00 di domenica 19 maggio, con la trasmissione dei sottoclou. DAZN è visibile su pc, tablet, smartphone, e Smart TV.