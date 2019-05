Mercoledì 15 maggio il Giro d'Italia si addentra nel Lazio con la quinta tappa da Frascati a Terracina. La distanza è di 140 chilometri e il percorso si presenta fondamentale pianeggiante. Due salite nei primi 30 chilometri e una terza che apparirà 50 km prima del traguardo lasciano immaginare il quasi ovvio arrivo in volata.

Motivo per cui tra i protagonisti più attesi di giornata figurano Elia Viviani (Deceuninck) e Caleb Ewan (Lotto) oltre il giovane Pascal Ackermann (Bora) che precedendo entrambi ha vinto il primo sprint del Giro (seconda tappa Bologna-Fucecchio).

La quinta tappa del Giro d'Italia 2019 inizia alle ore 13:55; arrivo previsto per le 17:10 circa. Diretta tv su Rai Sport e su Rai 2 a partire dalle 14:30. Streaming live gratuito su RaiPlay (previa registrazione). Tappa come sempre in onda anche sul canale satellitare Eurosport 1 (streaming Eurosport Player).

Giro d'Italia 2019 - Anteprima quinta tappa Frascati-Terracina

Il percorso della quinta tappa

Salutata Frascati il percorso sale fino a Rocca Priora: 9 km con una pendenza media vicina al 4%, ma che si avvicina alla doppia cifra nel tratto più ripido. Superata la discesa che segue si risale subito in direzione di Rocca di Papa dove è posto il primo GPM della giornata: 5 km al 7% medio con le brevi rampe di pendenza massima che salgono fino al 19%.

A questo punto da Velletri il percorso inizia a scendere verso sud per raggiungere Latina, passando poi per Borgo San Michele risale per il breve tratto tra Sezze Scalo e il secondo GPM della tappa a Sezze (4,3 km al 5%).

Allo scollinamento del quale mancheranno circa 50 km alla linea traguardo, tutti in piano fino a raggiungere la costa tirrenica e il lungo e ampio rettilineo finale di Terracina.

I precedenti arrivi del Giro a Terracina

La cittadina che fu sede della maga Circe sarà per la quarta volta sede di un arrivo di tappa del Giro. Il precedente più lontano risale esattamente a mezzo secolo fa ed è anche il più triste da ricordare a causa della tragedia per la caduta di una tribuna che costò la vita a un bambino di 11 anni, Giancarlo Manzi (che oggi avrebbe avuto 61 anni) a cui è dedicata la tappa odierna.

Senza sorriso sul volto vinse il mito Eddy Merckx. (Sotto il video di quel drammatico giorno).

A Terracina la Corsa Rosa tornò poi nel 1983 con Guido Bontempi davanti a tutti sul lungomare Circe e Giuseppe Saronni in maglia rosa che avrebbe poi indossato fino al termine di quel Giro. L’ultima volta alle pendici del Monte Sant'Angelo è invece stata nel 2000, che tra l’altro fu anche l'ultima edizione con il grandissimo Adriano De Zan come telecronista Rai.

Con partenza da Roma, dopo il prologo del giorno precedente, era la prima tappa e fu vinta in volata da Ivan Quaranta davanti a Marco Zanotti e Steven de Jongh.