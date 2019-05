Il re è tornato a Roma ed è quanto basta ai suoi tantissimi fan per andare in delirio. Poco importa cosa accadrà nei prossimi giorni, intanto c'è Roger Federer che si allena al Foro Italico e questo ha già scatenato i tifosi e gli appassionati di Tennis.

Il fuoriclasse svizzero è arrivato stamani poco prima delle nove, al suo ingresso in campo sono partiti gli applausi di un gruppetto di persone già presenti ed anche i ringraziamenti: "Grande Roger, grazie di esserci". Ma con il trascorrere dei minuti, il gruppetto è diventato una vera folla festante che, in seguito, si è sistemata in religioso silenzio ad assistere al 'momento magico'.

Centinaia di persone in pochi minuti

Federer si sta allenando sul centrale e scambia con Andreas Seppi.

Roger Federer, primo allenamento al Foro Italico

La voce si sparge e la gente inizia ad arrivare, saranno le 9.15 e, dunque, non è trascorsa nemmeno mezz'ora. "C'è Roger, non ci credo", esclama un tifoso. Almeno trecento adesso le persone presenti all'allenamento del campione, cellulari alla mano per foto e video, per immortalare almeno un colpo di racchetta. "Non ho visto il Papa, ma ho visto Roger", dice un tifoso. La Gazzetta dello Sport ne riporta anche il nome, è Claudio Vecchiarelli da Cassano d'Adda ed è a Roma per il re.

"Nessuno sarà mai come Roger" dice alla cronista della rosea. Quest'ultima riporta anche divertenti siparietti, come un tifoso di Federer al telefono che chiama un amico di buon mattino: "Dovevi alzarti stamattina, io sono a pochi metri da Roger, è qui davanti a me".

'Andreas, ti sostituisco io'

Poi il clamore lascia il posto ad un'atmosfera quasi mistica. Regna il silenzio, si sentono solo i colpi racchetta. Federer scambia in bello stile con Seppi e quest'ultimo è certamente l'uomo più invidiato al Centrale del Foro Italico.

"Andreas sei stanco?" chiede un tifoso durante una piccola pausa, aggiungendo "se vuoi vengo al tuo posto". Sorrisi sugli spalti, mentre Roger continua ad allenarsi. La gente lo osserva quasi rapita dalla sua classe, un ragazzo dice a gran voce "guardate e godete". Il popolo di Roger, una sorta di clan che ha componenti in tutto il mondo ed in Italia sono sempre stati tantissimi. Perché sebbene non sia il grande favorito di questi Internazionali d'Italia, la star è lui.

In campo mostra un'ottima condizione fisica, sorride disteso e rilassato, indubbiamente compiaciuto di tanto entusiasmo. Non sono nemmeno le 9.30 quando lo svizzero esce dal centrale e la gente inizia a sfollare. Appuntamento a domani, giorno della sua prima partita. La gente applaude e passa sopra tutto, pur di vedere il proprio idolo. Le polemiche per l'aumento dei prezzi sono davvero lontane dal Foro Italico e domani, c'è da scommetterci, ci sarà il tutto esaurito.