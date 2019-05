È finalmente arrivato il momento che molti amanti del calcio italiano stavano aspettando: l'assegnazione della Coppa Italia 2019. Mercoledì 15 maggio, infatti, verrà disputata allo stadio Olimpico di Roma la finalissima della competizione tra l'Atalanta di Gasperini e la Lazio di Simone Inzaghi.

Ma dove sarà possibile vedere in televisione l'attesa sfida tra due squadre che hanno ampiamente meritato la possibilità di contendersi la Coppa Italia di quest'anno? Il match si potrà seguire sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere Atalanta-Lazio in tv

Nel dettaglio si segnala che la finale della tim Cup di quest'anno sarà trasmessa in chiaro solo ed esclusivamente su Rai 1. La Rai, infatti, era l'unico canale a detenere i diritti necessari per trasmettere sulle proprie reti tutti i match della Coppa Italia 2018/2019.

Atalanta - Lazio disponibile in diretta su Rai 1

Ritornando a parlare della sfida dell'Olimpico si segnala che avrà inizio alle ore 20:45 e che sarà possibile seguirla anche in streaming su Rai Play. Inoltre gli appassionati potranno seguire l'atto finale della manifestazione tricolore anche su tablet e dispositivi mobili attraverso un'app gratuita scaricabile subito dopo aver effettuato la registrazione.

Le probabili formazioni e la designazione arbitrale

L'Atalanta arriva al match dell'Olimpico contro la Lazio dopo aver battuto in campionato, sabato 11 maggio, il Genoa di Cesare Prandelli con il punteggio di 2 a 1.

I biancocelesti, invece, vi giungono dopo aver superato, sempre in anticipo, al Sardegna Arena il Cagliari con il risultato di 2 a 1. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore Gasperini avrebbe scelto il seguente undici per dare l'assalto alla Coppa Italia: Gollini, Mancini, Djimsiti, Masiello, Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne, Gomez, Ilicic, Zapata. In panchina si accomoderanno Berisha, Rossi, Palomino, Reca, Gosens, Ibanez, Pessina, Colpani, Delprato, Pasalic, Piccoli e Barrow.

Dall'altra parte la Lazio dovrebbe scendere in campo con Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Bastos, Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Immobile e Correa. A disposizione di Simone Inzaghi ci saranno Proto, Guerrieri, Patric, Wallace, Radu, Marusic, Jordao, Badelj, Parolo, Cataldi, Caicedo e Neto. In caso di parità al termine dei novanta minuti si procederà con i tempi supplementare ed, eventualmente, con i calci di rigore.

La terna arbitrale che dirigerà il match dello stadio Olimpico di Roma sarà composta dall'arbitro Banti della sezione di Livorno e dagli assistenti Vuoto e Manganelli.

Il quarto uomo, invece, sarà Maresca mentre al Var troveremo Calvarese e all'Avar ci sarà Peretti.