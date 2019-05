Il sogno è diventato realtà. La neopromossa Gas Sales Piacenza inserisce un tassello per il suo sestetto importantissimo in vista della prossima stagione, un vero e proprio colpo di mercato, il terzo acquisto di grande qualità in questa sessione che va a completare il reparto dei posti 3 con uno dei giocatori più apprezzati e determinanti in quel ruolo, nonché capitano della formazione che ha conquistato l'ultimo Scudetto e la Champions: alla corte del nuovo tecnico (a proposito di centrali di un certo livello) Andrea Gardini arriva Dragan Stankovic, che ha deciso di accettare la corte di Zlatanov e unirsi al team piacentino.

Dopo la bellezza di nove campionati passati con indosso la maglia biancorossa della Lube, il centrale serbo cambia quindi società e si trasferisce (solo per la stagione 2019/2020) alla corte di Piacenza, rafforzando ulteriormente una rosa sempre più interessante che i dirigenti piacentini stanno creando in queste settimane per affrontare da protagonisti la prossima stagione di Superlega, dove l'obiettivo a questo punto sarà il raggiungimento dei play-off.

Dragan Stankovic con la maglia Lube: nella stagione 2019/2020 giocherà con Piacenza

La rosa di Piacenza 2019/2020

L’acquisto del centrale serbo, che si va ad aggiungere agli acquisti già perfezionati di Berger e Nelli, e ai confermatissimi Fei (che tornerà a giocare nel ruolo di opposto e sarà il vice di Nelli), Tondo e Yudin, accenderà ancora di più l’entusiasmo da parte di tutto l’ambiente del tifo biancorosso per l’arrivo in squadra di un giocatore di questo calibro, una vera e propria "ciliegina" per il team piacentino.

Le caratteristiche di Stankovic

Da sempre giocatore con ottime percentuali in attacco e con notevoli doti di lettura a muro, Dragan Stankovic rappresenta un perfetto modello di centrale moderno.

Dotato inoltre di una buona tecnica di base e, soprattutto, di tantissima esperienza sarà un giocatore fondamentale nello scacchiere piacentino. Da sempre considerato un trascinatore in campo ma anche una persona umile, saprà aiutare a crescere i suoi compagni di squadra meno esperti e la giovane società della Gas Sales Piacenza.

Con la Lube è solo un arrivederci al 2020/2021

La stranezza di questa operazione di mercato è data dal fatto che il centrale serbo in verità ha già preso accordi con la Lube per tornare nella squadra campione d'Italia nella stagione 2020/2021, quando cioè il centrale otterrà la cittadinanza italiana, essendo stato residente per oltre 10 anni ininterrotti nel nostro paese.

In altre parole è stata data la possibilità all'atleta di trovare una soluzione in Superlega per giocare con continuità la prossima stagione e allo stesso tempo non perdere le sue prestazioni quando potrà essere schierato in campionato come italiano.

La presentazione a Piacenza

Il nuovo acquisto Stankovic verrà dunque presentato nel corso di una conferenza stampa programmata per la giornata di venerdì 31 maggio, con inizio alle ore 11, presso la sede di Nordmeccanica Spa a Piacenza.