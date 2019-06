In attesa del Tour de France, si assisterà a diverse corse nelle prossime settimane. Oltre al Giro del Delfinato, che vedrà sfidarsi molti dei big presenti alla Grande Boucle, si correrà il Tour de Suisse. Appuntamento in Svizzera dal 15 al 23 giugno 2019 per l’83ª edizione. In programma ci saranno 9 tappe, con percorso complessivo di 1.172 Km ricco di montagne. Un anno fa vinse Richie Porte, davanti a Jakob Fuglsang e Nairo Quintana. L’australiano non potrà bissare il successo, perché sarà al Giro del Delfinato.

Tra i favoriti ci sarà Geraint Thomas del Team Ineos, che dovrà vedersela con il campione del mondo Alejandro Valverde. Ci sarà anche Simon Špilak, già vincitore di due edizioni, oltre a Rui Costa, che proverà a conquistare il suo quarto successo, che gli permetterebbe di raggiungere Pasquale Fornara in cima all’albo d’oro. Folta la presenza di corridori da classiche, da Greg Van Avermaet a Jasper Stuyven, passando per Peter Sagan, Sep Vanmarcket e Matteo Trentin. In attesa di scoprire cosa accadrà, si ricorda che Eurosport trasmetterà la diretta tv della corsa.

83ª edizione del Tour de Suisse

Tappe dell'83° Giro di Svizzera

Si partirà da Langnau in Emmental con la 1ª tappa. Si tratterà di una cronometro di 9,5 Km completamente pianeggiante. La stessa città sarà località di arrivo e partenza della 2ª tappa di 160 Km. A caratterizzare questa frazione sarà il circuito, da ripetere per tre volte, con le salite di Schallenberg e Chuderhüsi, entrambi GPM di 2ª categoria. Si proseguirà con la 3ª tappa da Flamatt a Murten di 162 Km dedicata ai velocisti, nonostante un po’ di saliscendi nella prima parte.

La 4ª tappa di 164 Km da Murten a Arlesheim sarà decisamente più articolata, con la presenza della salita di Passwang, nella Giura solettese, più altre due asperità nella seconda parte, che potrebbero tagliar fuori i velocisti puri per la vittoria di giornata.

Nella 5ª tappa da Münchenstein a Einsiedeln di 177 Km ci sarà ancora un percorso vallonato, ma alla fine dovrebbero spuntarla gli sprinter. Sarà breve, ma impegnativa, la 6ª tappa di 120 Km da Einsiedeln a Flumserberg.

In cima a questa salita si impose Marco Pantani nel 1995, prima degli exploit al Tour de France. Altro arrivo in salita nella 7ª tappa da Unterterzen a San Gottardo di 217 Km. Oltre 4.000 metri di dislivello per questa frazione, che proporrà anche il Col del Lukmanier. Si proseguirà con la cronometro di Ulrichen nell’8ª tappa. Un percorso pianeggiante di 19 Km. Infine, la conclusione nella 9ª tappa di 144 Km con arrivo e partenza ad Ulrichen, ma con tre passi da scalare.

Si comincerà col Furka, dopodiché si andrà verso il Susten, prima di affrontare il Grimsel. Saranno tutti Hors Catégorie, per altri 4.000 metri di dislivello.