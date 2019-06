Il Giro d’Italia si è archiviato con la vittoria di Richard Carapaz e, in attesa del Tour de France, si svolgeranno altre corse di Ciclismo, tra cui il Critérium du Dauphiné. La 71ª edizione del Giro del Delfinato si correrà dal 9 al 16 giugno 2019: in programma 8 tappe, che gli appassionati potranno seguire in diretta tv su Rai Sport. L’anno scorso vinse il britannico Geraint Thomas, che fece sua la classifica generale, prima di imporsi qualche settimana più tardi alla Grande Boucle.

A completare il podio del Critérium du Dauphiné ci furono Adam Yates e Romain Bardet. Mai in passato ci sono state vittorie di corridori italiani, con il secondo posto ottenuto da Francesco Moser nel 1975 come miglior risultato.

A caratterizzare la 71ª edizione ci saranno frazioni con tante salite. Tra i partecipanti in lizza per il successo finale ci saranno Chris Froome, vincitore per tre volte della corsa, Nairo Quintana, Richie Porte, Adam Yates, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang e Daniel Martin.

71ª edizione del Giro del Delfinato

Tutti corridori che si sfideranno poi al Tour de France. Tra gli altri nomi di spicco a caccia di vittorie di tappa avremo Julian Alaphilippe, Sonny Colbrelli, Sam Bennett e Nacer Bouhanni. Da segnalare il rientro di Gianni Moscon, che sarà al servizio del suo capitano nel team Ineos.

Tappe del 71° Critérium du Dauphiné

La 1ª tappa di 142 Km porterà da Aurillac a Jussac: si comincerà subito a faticare, con diverse côtes lungo il percorso, da affrontare dopo l’asperità del Puy Mary.

Il successo parziale dovrebbero contenderselo corridori da classiche, anche se qualche velocista potrebbe resistere alle difficoltà di giornata. Sarà vallonata anche la 2ª tappa da Mauriac a Craponne-sur-Arzon di 180 Km. A caratterizzare questa frazione saranno 8 côtes, con una volata un po’ atipica visto la strada non proprio pianeggiante nelle ultime centinaia di metri. Più abbordabile agli sprinter puri la 3ª tappa di 172 Km da Le Puy-en-Velay a Riom.

La 4ª tappa sarà una cronometro individuale di 26,1 Km sulle strade di Roanne.

⛰ Voici le parcours de la 7⃣1⃣ème édition du #Dauphiné !



Here is the route of the 7⃣1⃣st edition of the #Dauphiné! ⛰ pic.twitter.com/isZIDBozav — Critérium du Dauphiné (@dauphine) 25 marzo 2019

Si proseguirà con la 5ª tappa di 201 Km da Boën-sur-Lignon a Voiron. Questa sarà l’ultima occasione per i velocisti prima delle grandi montagne. Infatti nella 6ª tappa, da Saint-Vulbas a Saint-Michel-de-Maurienne per un totale di 228 Km, si affronteranno diverse salite, con il Col de Beaune nel finale, a cui seguirà la discesa prima di giungere al traguardo.

Si arriverà in salita al Montée de Pipay nella 7ª tappa di 133 Km da Saint-Genix-les-Villages a Les Sept Laux. I corridori saranno chiamati a scalare anche Col de l’eline, Col du Granier e Col de Marcieu. Saranno GPM di 1ª categoria, ad eccezione dell’ascesa finale HC. Si terminerà con l’8ª tappa da Cluses a Champéry di 113,5 Km, con altre asperità tra cui Col du Corbier a metà strada, mentre nel finale ci sarà la Côte des Rives a rendere più dura la frazione prima del traguardo.