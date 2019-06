Nove mesi di assenza dal ring a seguito di una sconfitta che lo ha privato dei suo titoli WBA e WBC, un verdetto ai punti molto discusso che ha impedito a Gennady Golovkin di confermarsi numero 1 indiscusso dei pesi medi. La sconfitta subita da Saul "Canelo" Alvarez a settembre è ad oggi l'ultimo ricordo di "GGG" in azione. Sabato 8 giugno (domenica 9 in Italia) il 37enne kazako ritornerà a combattere, sfidando il canadese Steve Rolls a New York.

Ad ospitare l'incontro il Madison Square Garden, lo stesso che pochi giorni fa ha visto Andy Ruiz Jr sorprendere il mondo vincendo i titoli WBA, WBO e IBF dei massimi con un perentorio ko sull'ormai ex campione Anthony Joshua.

Match interlocutorio per Golovkin?

L'ex campione dei pesi medi si presenta a questo match da super favorito. Il suo record di 38 vittorie (34 per ko), 1 sconfitta ed un pari, è abbastanza più significativo di quello del semisconosciuto Steve Rolls.

Gennady Golovkin vs Steve Rolls su DAZN

Il pugile kazako vanta infatti un palmares di prim'ordine, con una lunga scia di successi in match titolati. " GGG" ha conquistato il titolo WBA nel 2010, difendendolo a suon di ko. Nel 2015 ha poi vinto il titolo IBF battendo David Lemieux, mentre nel 2016 ha aggiunto il WBC.

La sua impressionante serie di vittorie è stata arrestata dal pari con Canelo del settembre 2017. Un verdetto ingiusto nei confronti del kazako che ha comunque mantenuto i suoi titoli mondiali.

Appena un anno dopo la rivincita, un match vibrante con due campionissimi che hanno onorato l'impegno al meglio, ed anche qui un verdetto abbastanza discusso ha penalizzato oltremodo Golovkin. Una sconfitta pesante e non del tutto giusta, che però mantiene aperta la strada per una nuova supersfida contro il pugile messicano.

Prima però "GGG" dovrà sbrigare la pratica Steve Rolls. Di lui si sa che è ad oggi imbattuto in 19 match, di cui 10 vinti per ko.

A 35 anni Rolls non ha però mai affrontato rivali del livello di Golovkin, una mancanza che potrebbe pagare cara contro un campione del calibro del kazako. Rolls è quindi ad oggi un oggetto misterioso, ma sembra chiaro come in molti lo considerino solo una vittima sacrificale da dare in pasto a Golovkin in vista di sfide più probanti. Starà a lui cercare di sovvertire i pronostici, sulla scia di quanto ottenuto da Andy Ruiz sullo stesso ring del MSG. In caso di vittoria probabile del kazako, probabile la terza sfida con Canelo, oppure l'assalto al titolo WBO di Demetrius Andrade.

Dove vedere il match

La sfida Golovkin vs Rolls, in programma al Madison Square Garden di New York, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Il collegamento inizierà a partire dalle 03:00 di domenica 9 giugno. DAZN è visibile su smartphone, PC, tablet e smart TV previo abbonamento al costo di 9,90 € mensili.