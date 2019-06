Gli otto Gpm di 2° e 3° categoria disseminati sul percorso promettevano battaglia, ma non facevano immaginare i big della classifica già in azione. La seconda tappa del Giro del Delfinato invece non ha concesso pause, sia per il percorso costellato di salite e saliscendi, sia per il clima più autunnale che da inizio estate che i corridori hanno trovato, con pioggia e nebbia per gran parte della giornata. Dopo una lunga fuga in cui si è inserito anche Tom Dumoulin, la corsa si è decisa con un nuovo attacco che ha lanciato al successo Dylan Teuns, mentre poco più dietro Froome, Pinot e gli altri uomini di classifica si sono dati battaglia.

Delfinato, un test per Dumoulin

La seconda tappa del Delfinato, 180 km da Mauriac a Craponne sur Arzon, ha regalato emozioni e spettacolo su un percorso senza grandi salite ma con ben otto Gpm e continui saliscendi. Nelle fasi iniziali sono cominciati subito gli attacchi per portare via una fuga, la soluzione più pronosticata per questa giornata visto il tracciato di gara.

La vittoria di Dylan Teuns nella seconda tappa del Giro del Delfinato

Davanti si è formato un gruppetto folto e con tanta qualità, con anche Alaphilippe, De Marchi e Dumoulin che si sono inseriti. Il campione olandese ha resistito anche quando la fuga si è spezzata, con il chiaro intento di mettersi alla prova e verificare le sue condizioni dopo l’infortunio patito al Giro d’Italia. L’inseguimento della Ineos, con Kwiatkowski a lungo in testa al gruppo, ha fatto svanire l’azione quando mancavano 35 km dall’arrivo e subito sono ripresi gli scatti.

Gilbert è stato molto attivo in questa fase ed è riuscito a sganciarsi con altri corridori, tra cui Lutsenko, Cherel, Teuns, Vakoc e Guillaume Martin.

🏁 34 KM - #Dauphiné



💨L'échappée initiale a été reprise et un contre se développe immédiatement, sous l'impulsion de @Rudymolard !

💨 With 34km to go, the leading quartet is swallowed by a very active peloton. A new group tries to go clear. pic.twitter.com/zGaZvqoRBL — Critérium du Dauphiné (@dauphine) 10 giugno 2019

Tappa e maglia per Teuns

L’ultima salita di giornata, la Cote de Saint Victor sur Arlanc, ha fatto esplodere definitivamente la corsa con i suoi 3 km al 9% di pendenza media.

Davanti Guillaume Martin ha fatto valere le sue doti di grimpeur per accelerare e solo Dylan Teuns è stato in grado di reagire formando così una coppia al comando della corsa.

Poco più dietro è stato Thibaut Pinot a scuotere il gruppo con un affondo deciso che ha provocato una netta selezione. Tra gli uomini più attesi Quintana, Froome, Fuglsang e Adam Yates hanno risposto prontamente, mentre Bardet e Porte sono rimasti sorprendentemente staccati.

🎬 L'attaque de @ThibautPinot a fait exploser le groupe des favoris ! 💥



🎬 Pinot's attack has blown apart the group of favourites! pic.twitter.com/W9YBjeBUNJ — Critérium du Dauphiné (@dauphine) 10 giugno 2019

Nonostante il forte ritmo del gruppetto di Froome, la coppia al comando è riuscita a resistere negli ultimi chilometri. Martin è sembrato cogliere di sorpresa Teuns nello sprint finale, ma il belga del Team Bahrain ha poi fatto valere la sua punta di velocità per cogliere il successo.

A 13’’ Fuglsang ha battuto il gruppo inseguitore con Pinot, Quintana e Froome, mentre Porte e Bardet, con anche Daniel Martin e Kruijswijk, hanno perso 44’’. In classifica Teuns ha preso la maglia gialla con 3’’ su Guillaume Martin e 20’’ su Fuglsang.