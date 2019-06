Torna nel weekend l'appuntamento con il campionato mondiale di Formula 1 2019 che, da venerdì 21 a domenica 23 giugno, farà tappa a Le Castelet per il Gran Premio di Francia. Il circuito "Paul Ricard" ospiterà l'ottava gara del calendario stagionale, formato da 21 appuntamenti totali. Una stagione fin qui a senso unico, con la Mercedes vincitrice in 7 gare su 7 e Lewis Hamilton (trionfatore in 5 GP) già ampiamente al comando della classifica.

Ferrari riparte da Montreal, nonostante le polemiche

Una chance concreta di interrompere il dominio Mercedes è sfumata nello scorso Gran Premio del Canada, dove un Sebastian Vettel quasi perfetto ha dovuto cedere la sua prima vittoria in stagione a Lewis Hamilton.

Pubblicità

Pubblicità

A influire in negativo sul risultato del quattro volte campione del mondo è stata una penalizzazione di cinque secondi inflitta dai commissari per aver ostacolato Lewis Hamilton dopo una uscita di pista.

Una decisione che ha di fatto retrocesso il tedesco in seconda posizione, consegnando al britannico della Mercedes il suo quinto successo stagionale. Non sono mancate le polemiche nei confronti dei commissari (tra i quali l'italiano Emanuele Pirro), con Vettel piuttosto deluso a fine gara.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Formula 1

In ogni caso la Ferrari ha dato qualche segnale di ripresa in pista, conducendo la gara dall'inizio alla fine. Decisivo l'unico errore nel weekend di Vettel, una uscita di pista che ha di fatto impedito al tedesco di vincere la gara.

La situazione dopo sette gare: Hamilton in fuga

Con cinque vittorie e due secondi posti, il campione del mondo in carica guida la classifica con ben 162 punti all'attivo. Sono ben 29 le lunghezze di vantaggio sul compagno di team Valtteri Bottas, vincitore di due gare in stagione.

Pubblicità

Staccatissimo Sebastian Vettel, terzo a quota 100 punti, davanti a Max Verstappen (88) e a Charles Leclerc (72).

Tra i costruttori, Mercedes guida con 295 punti davanti a Ferrari (172 punti) e a Red Bull (124). Un dominio netto, che rischia di "addormentare" la lotta iridata con molte gare d'anticipo.

Gli orari TV del weekend

Il Gran Premio di Francia, ottava prova del mondiale di Formula 1 2019, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, canale 207 di Sky.

L'evento sarà trasmesso in differita anche in chiaro su TV8.

Programmazione SKY

Venerdì 21 giugno - Prove libere 1: ore 11:00; Prove libere 2: 15:00.

Sabato 22 giugno - Prove libere 3: 12:00; Qualifiche: 15:00.

Domenica 23 giugno - Gara: 15:10

Programmazione TV8 (differita)

Sabato 22 giugno - Qualifiche: ore 18:00

Domenica 23 giugno - Gara: ore 18:00

Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming su SkyGo, visibile su pc, tablet, smartphone e smart TV a tutti gli abbonati Sky.