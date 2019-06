Il conto alla rovescia per il Tour de France sta per terminare. Tra pochi giorni prenderà il via da Bruxelles la 106^ edizione della Grande Boucle. L’appuntamento sulle strade francesi sarà dal 6 al 28 luglio. In queste settimane di avvicinamento si è parlato molto della corsa a tappe, soprattutto dei corridori assenti. Su tutti Chris Froome, che ricordiamo essersi infortunato in occasione del Critérium du Dauphiné. Il britannico del Team Ineos puntava molto sul Tour de France, con l’obiettivo di vincerlo per la quinta volta in carriera come altri campioni del calibro di Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil e Miguel Indurain.

Dovrà rimandare tutto all’anno prossimo. Stagione da dimenticare anche per Tom Dumoulin. L’olandese del Team Sunweb aveva rimediato un infortunio cadendo al Giro d’Italia. Al Tour de Suisse ha provato a testare la propria condizione fisica, ma lui stesso ha dichiarato di non essere in grado di competere ad alti livelli. Dunque, secondo e terzo classificati della scorsa edizione non prenderanno il via. Nelle ultime ore, però, è giunta la notizia di un’altra assenza importante, non tanto per quanto riguarda la classifica generale, bensì per le vittorie di tappa. La Deceuninck Quick-Step ha annunciato l’esclusione di Philippe Gilbert dai convocati.

Philippe Gilbert escluso dalla squadra per il Tour de France

Philippe Gilbert, vincitore della Parigi-Roubaix in primavera, non aveva concluso il Tour de France dell’anno scorso. Il corridore belga aveva riportato la rottura della parte laterale della rotula sinistra in seguito ad uno spaventoso volo oltre un muretto lungo la discesa del Portet d’Aspet nella 16ª tappa. Quest’anno puntava al riscatto, ma la Deceuninck Quick-Step ha deciso di tagliarlo fuori dalla lista degli iscritti per la Grande Boucle.

Al via ci sarà Julian Alaphilippe, che punterà alla Maglia a Pois, e poi si punterà molto sulle volate con Elia Viviani. Per quanto riguarderà la classifica generale, sarà compito di Enric Mas tenere alta la bandiera. Dopo il podio ottenuto alla Vuelta a España, ci si attendono buone prestazioni dallo spagnolo. Al via da Bruxelles ci saranno anche i compagni di squadra Dries Devenyns, Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Michael Mørkøv e Maximiliano Richeze.

Un vero peccato per Philippe Gilbert, che in carriera ha conquistato tante vittorie, anche se al Tour de France vanta solamente un successo di tappa nel 2011. A tenergli compagnia a casa ci sarà anche Zdeněk Štybar, altro nome illustre escluso dalla Deceuninck Quick-Step. Il corridore belga ha commentato con amarezza su Twitter la decisione della propria squadra, ma ha sottolineato come nel corso delle prossime settimane sarà il primo sostenitore dei suoi compagni.

Certo è che i rapporti con Patrick Lefevre potrebbero essersi incrinati e non è da escludere un possibile addio a fine stagione del vallone. Parlando sempre di grandi assenti, mancheranno anche Primož Roglič per la lotta nella classifica per la Maglia Gialla e Fernando Gaviria per le volate.

It’s with great disappointment I have to announce that I won't be participating in this year’s @LeTour . After my crash and early exit last year I was very motivated to return this year. It would have been my 10th Tour, but unfortunately I will have to postpone those plans. (1/2) — PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) 26 giugno 2019