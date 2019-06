Domenica 30 giugno si disputerà la gara in linea dei Campionati Italiani di ciclismo su strada edizione 2019, numero 119 della storia che per la seconda volta andrà in scena sulle strade dell’appennino parmense dell’Alta Val Taro. Il precedente risale al campionato del 1981 vinto da Francesco Moser dopo un serrato duello con Giuseppe Saronni: fu decisiva la salita di Strela presente anche quest’anno e che potrebbe di nuovo rivelarsi selettiva. Detentore della maglia tricolore di campione italiano è Elia Viviani, mentre il record di successi (9, consecutivi dal 1913 al 1924) appartiene al mito Costante Girardengo.

Pubblicità

Pubblicità

Nell’albo d’oro della manifestazione presenti anche i nomi di tanti altri campionissimi del Ciclismo italiano, solo per citarne alcuni: Alfredo Binda, Learco Guerra, Gino Bartali, Fausto Coppi, Fiorenzo Magni, Ercole Baldini, Felice Gimondi, Franco Bitossi, Giuseppe Saronni, Moreno Argentin, Mario Cipollini, Vincenzo Nibali e Fabio Aru.

La gara in linea sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 14:00 e su Rai 2 dalle 15:30; corsa visibile anche live streaming su RaiPlay.

Pubblicità

Il percorso

Percorso di 227 km altimetricamente impegnativo con circa 4000 metri di dislivello e 14 salite. La montagna in provincia di Parma sarà, infatti, la protagonista del Campionato italiano in linea attraverso un tracciato che si snoderà tra i comuni di Bedonia, Tornolo, Sugremaro di Compiano dove è posto il traguardo e Borgo Val di Taro da dove partirà la corsa. La prima parte della prova sarà su un circuito di 47.3 chilometri da ripetere due volte caratterizzato dalle salite di Torniolo (1.8 km al 6,9%) e Spallavera (3.5 km al 4,9%).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Ciclismo

A questo punto il tracciato immetterà in un nuovo circuito, di 12.4 chilometri, che farà entrare nel vivo la gara con la salita che porta al Castello di Compiano, la già citata Strela: 5 km al 3,3% di pendenza media per un’asperità chiaramente non proibitiva ma che dovrà essere affrontata per ben 10 volte quanti sono i giri da ripetere prima dell’ultima scollinata verso il traguardo di Sugremaro di Compiano dove conosceremo il nome della maglia tricolore 2019.

Gara in linea con tutti i big al via

Circa 150 i corridori al via, tra cui sono attese tutte le stelle del ciclismo italiano: dal campione in carica Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) al due volte tricolore Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), dal campione europeo Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) a Fabio Aru (UAE Emirates).

Senza dimenticare i vari Gianni Moscon (Team Ineos), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), Davide Ballerini (Astana), Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM), Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) e tanti altri.