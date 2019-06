Iniziano oggi gli Europei di Basket femminile (da giovedì 27 giugno a domenica 7 luglio) che si disputano tra Serbia e Lettonia.

L'Italia è stata inserita nel Girone C con Slovenia, Ungheria e Turchia. L'obiettivo annunciato è quello di superare almeno la prima fase e di arrivare al sesto posto nella competizione, un "pass" fondamentale che servirà per partecipare ad uno dei quattro tornei preolimpici che si terranno il prossimo anno per conquistare la qualificazione a Tokyo 2020.

Pubblicità

Pubblicità

Sono ben 16 le nazionali che prendono parte a questo europeo, con la prima fase che sarà naturalmente a gironi. Ai quarti di finale avranno accesso le prime di ogni gruppo, mentre le seconde e le terze dovranno giocare uno spareggio che porterà le vincenti al turno successivo.

La prima partita che la nazionale italiana si appresta a disputare non sembra per nulla facile contro una Turchia che negli ultimi anni ha dato poche gioie alle azzurre. L'Italia del basket femminile, infatti, ha già incrociato le avversarie turche al torneo continentale nel 2009, 2013, 2015, 2017, uscendone sempre con le ossa rotte.

Pubblicità

"La Turchia fa dell'aggressività una delle sue caratteristiche principali - ha commentato l'allenatore italiano Marco Crespi - Inizia l'Europeo. Un percorso per arrivarci. Poi la prima partita e nella testa sembra ci sia solo quella. Saper unire le due sensazioni a livello mentale ed emotivo, ecco questo il nostro obiettivo per sentirci protagoniste dei nostri 40".

Basket Turchia-Italia, la programmazione Tv

La prima partita degli Europei di Basket donne tra Italia e Turchia si gioca oggi giovedì 27 giugno alle ore 18:30.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Basket

Sarà un'esclusiva Sky, quindi non vi sarà alcuna messa in onda della Rai in chiaro. Le gare della nazionale guidata da Marco Crespi si potranno quindi seguire in diretta Tv solo su Sky Sport (precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) e in streaming su SkyGo. Dagli studi per il pre e post partita interverrà Claudia Angiolini, mentre in cabina di commento ci saranno Geri De Rosa e Paola Ellisse affiancati da Kathrin Ress e Silvia Gottardi.

Gironi e calendario Europei femminili di basket

Girone A (Riga, Lettonia): Spagna, Gran Bretagna, Lettonia, Ucraina

Girone B (Riga, Lettonia): Svezia, Francia, Repubblica Ceca, Montenegro

Girone C (Nis, Serbia): Ungheria, Turchia, Italia, Slovenia

Girone D (Zrenjanin, Serbia): Belgio, Russia, Serbia, Bielorussia

Nello specifico, le prime tre partite della nazionale italiana nella competizione:

Giovedì 27 giugno: Italia-Turchia, ore 18:30

Venerdì 28 giugno: Italia-Ungheria, ore 18:30

Domenica 30 giugno: Italia-Slovenia, ore 18:30

Sarebbe fondamentale per le azzurre accedere alla seconda fase di questo europeo, perché permetterebbe di continuare ad alimentare il sogno dell'approdo alle Olimpiadi di Tokyo 2020.