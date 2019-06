Finalmente Wimbledon, l'evento tennistico più atteso dell'anno prende il via l'1 luglio. Il grande rito sull'erba iniziato nel lontano 1877 (dal 1884 tra le donne) accompagna come da tradizione l'estate degli appassionati della racchetta di tutto il mondo. Le domande che si pongono tifosi ed addetti ai lavori, dunque, avranno presto la risposta del campo ed è inutile sottolineare che, per quanto riguarda il singolare maschile, i favori del pronostico vanno ai 'fab 3'.

Sarà dunque in grado Novak Djokovic di confermarsi sul trono inglese? Oppure Roger Federer scriverà un nuovo capitolo della sua infinita leggenda? E Rafa Nadal, re incontrastato della terra rossa, sarà capace di confermare il suo stato di grazia anche sull'erba come già accaduto due volte in passato? Viceversa, in campo femminile la cerchia delle favorite sembra molto più larga: lo scorso anno vinse Angelique Kerber mostrando una costanza ed una solidità mai avuta in carriera.

Naturalmente non si possono escludere dai pronostici Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Karolina Pliskova e Kiki Bertens, senza contare la grande incognita Serena Williams. Ci vorrà un pò di pazienza e tanto Tennis prima della finale del prossimo 14 luglio.

I plurivincitori nel singolare maschile

Gli appassionati di tennis ed amanti della statistica certe cose le sanno a menadito, ma tutte le volte che prende il via un grande torneo è tradizione riavvolgere il nastro e guardare al passato.

Un passato che è ancora presente tra gli uomini con Roger Federer recordman di successi, 8 in totale (il primo nel 2003, l'ultimo nel 2017). Nella speciale classifica dei plurivincitori, il fuoriclasse elvetico precede Willy Renshaw e Pete Sampras a quota 7, mentre con 5 successi ci sono Lawrence Doherty e Bjorn Borg. Novak Djokovic è a quota 4 insieme a Rod Laver, Tony Wilding e Reggie Doherty. Poi un folto gruppo di tennisti con 3 successi: Wilfred Baddeley, Arhur Gore, Bill Tiden, Fred Perry, Jonh Newcombe, John McEnroe e Boris Becker.

Primati e curiosità tra gli uomini

Bjorn Borg e, successivamente, Roger Federer detengono il primato dei titoli consecutivi per quanto riguarda l'Era Open, come noto entrambi sono stati protagonisti di una cinquina. Il filotto più lungo però risale al XIX secolo, con Willy Renshaw capace di vincere sei edizioni di fila dal 1881 al 1886. Tra i vari record del singolare maschile c'è quello relativo al maggior numero di partite giocate sull'erba londinese, appartiene a Jean Borotra con 223.

Goran Ivanisevic nel 2001 è stato il vincitore con il minor ranking, era numero 125 del mondo, mentre Boris Becker è stato il tennista più giovane a sollevare il trofeo, aveva 17 anni e 227 giorni nel 1985. Il più anziano, campione di Wimbledon a 41 anni e 182 giorni, è stato invece Arthur Gore nel 1909. Con i suoi 15 anni e 234 giorni nel 1927, invece, Sidney Wood è stato il debuttante più giovane, mentre il più anziano 'rookie' di Wimbledon è stato Josiah Ritchie che nel 1926 aveva 55 anni e 247 giorni.

Andando alla durata delle partite, il record di lunghezza è del 2010 con le incredibili 11 ore e 5 minuti che videro in campo John Isner e Nicolas Mahut; relativamente alle finali, infine, la più lunga per durata è quella del 2008 tra Rafa Nadal e Roger Federer, complessive 4 ore e 48 minuti.

Le plurivincitrici del singolare femminile

La regina di Wimbledon al femminile è la grande Martina Navratilova, campionessa in 9 edizioni (primo successo nel 1978, ultimo nel 1990) e detentrice anche del primato assoluto di vittiorie consecutive, 6, e di match disputati sull'erba londinese, 326. Al secondo posto Helen Wills Moody a quota 8 davanti a Dorothea Douglass Chambers, Steffi Graf e Serena Williams a 7. Con 6 vittorie c'è un'altra triade composta da Blanche Bingley, Suzanne Lenglen e Billie Jean King, mentre a quota 5 ci sono Lottie Dod, Charlotte Cooper e Venus Williams. Louise Brough è a quota 4 successi e precede le autrici del tris: Maureen Connolly, Maria Bueno, Margaret Smith Court e Chris Evert.

Cifre ed altri primati tra le donne

Venus Williams nel 2007 fu la vincitrice di Wimbledon dal ranking minore, era 31esima della classifica mondiale. Il primato della vincitrice più giovane spetta a Lottie Dod, 15 anni e 285 giorni nel 1887, mentre con i suoi 37 anni e 282 giorni Charlotte Cooper è la vincitrice più matura, era il 1908. Jennifer Capriati è stata la debuttante più giovane, aveva soli 14 anni e 90 giorni nel 1990, mentre il primato per la debuttante più matura è quello di Madeline O'Neill che aveva 54 anni e 304 giorni nel 1922. Relativamente ai match del singolare femminile, il più lungo per durata è quello tra Chanda Rubin e Patricia Hy-Boulais, 3 ore e 45 minuti nel 1995. La finale più lunga nel 2005 vide protagoniste Venus Williams e Lindsay Davenport, complessive 2 ore e 4 minuti.