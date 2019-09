E' una partita da dentro o fuori quella che la nazionale maschile di Pallavolo si appresta a disputare nella serata di oggi martedì 24 settembre a Nantes. Gli azzurri affronteranno infatti la Francia nei quarti di finale degli europei di volley 2019. Solo pochi giorni fa le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi, con i francesi che si sono imposti per 3-1, conquistando il primo posto nel gruppo A.

Una rivincita da non fallire

Se il match giocato e perso contro la Francia mercoledì scorso aveva una importanza relativa, questa volta agli uomini allenati da Gianlorenzo Blengini non è concesso sbagliare. Una nuova sconfitta con i cugini d'Oltralpe comporterebbe infatti l'eliminazione, con gli azzurri nuovamente fuori dalle prime 4 d'Europa dopo la scialba partecipazione agli Europei 2017.

L'impresa che attende i nostri non è certo delle più semplici se si considera che la Francia, allenata da Laurent Tillie ha vinto tutti i sei match disputati sino ad ora perdendo un solo set (quello contro la nostra nazionale).

Un ruolino di marcia impressionante quello dei rivali, reduci dal successo per 3-0 contro la Finlandia negli ottavi. Se si conta anche il fattore campo a favore dei nostri rivali, appare chiaro che Zaytsev e soci dovranno fare gli straordinari per guadagnarsi l'accesso alle semifinali dove, in caso di successo, troveranno una tra Serbia e Ucraina.

Le scelte dei ct

Dopo l'ottimo match negli ottavi contro la Turchia, vinto 3-0 in scioltezza dai nostri giocatori, Gabriele Nelli sembra essersi guadagnato un posto da titolare nel ruolo di opposto a discapito dello "Zar".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pallavolo

Questi verrà invece schierato come schiacciatore insieme ad Osmany Juantorena, ancora dolorante alla schiena. Coppia di centrali formata da Anzani e Piano, con Giannelli alla regia. Colaci di nuovo titolare nel ruolo di libero.

La Francia risponde con il fuoriclasse Ngapeth nel ruolo di schiacciatore, affiancato da Kevin Tillie, figlio del ct. Come opposto spazio a Boyer, mentre nel ruolo di palleggiatore toccherà a Toniutti.

Al centro la coppia costituita da Le Roux e Le Goff, nel ruolo di libero Grabennikov.

I pronostici sono leggermente favorevoli alla Francia, ma gli uomini schierati da mister Blengini hanno le carte in regola per far saltare in banco e volare a Parigi per le gare finali del torneo.

Dove vedere il match

Italia-Francia, quarti di finale degli Europei di Volley 2019, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 a partire dalle 21:00 di oggi martedì 24 settembre.

Sarà possibile vedere la partita in diretta streaming su Rai Play e DAZN. Entrambe sono visibili su PC, smartphone, tablet e Smart TV.