Saranno Rafa Nadal e Daniil Medvedev a giocarsi la finalissima dell'ultimo major stagionale, gli US Open 2019. Alle 22:00 italiane di oggi, domenica 8 settembre, l'Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows (New York) ospiterà l'ultimo atto del torneo, dove purtroppo non ci sarà il nostro Matteo Berrettini. L'italiano ha ceduto in tre set a Nadal, dimostratosi ancora troppo forte per il pur ottimo tennista romano.

Nadal favorito, ma Medvedev è in gran forma

Lo spagnolo, attuale numero 2 del mondo, per capacità ed esperienza (3 vittorie agli US Open e 18 Slam totali) è senza dubbio il favorito per la vittoria finale. Nel corso del torneo il maiorchino ha ceduto solo un set a Marin Cilic durante gli ottavi di finale, dimostrando una forma quasi ottimale ed un gioco solidissimo e difficile da scardinare. Nel suo match di semifinale ha trovato non poca resistenza in un bravissimo Matteo Berrettini, battuto con il punteggio di 7-6 6-4 6-1.

Il tie-break vinto a fatica nel primo set poi incanalato il match sui binari preferiti dallo spagnolo, giocatore abituato a match di alto livello e poco avvezzo a subire rimonte. Un successo che ha permesso a Nadal di centrare la sua 27a finale Slam in carriera, la quinta agli US Open.

Sarà invece la prima finale major per il 23enne russo Daniil Medvedev, grande protagonista dell'estate tennistica con 4 finali consecutive sul cemento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Tennis

Medvedev ha infatti raggiunto l'ultimo atto a Washington e a Montreal, dove ha perso rispettivamente con Kyrgios e con lo stesso Nadal (unico precedente tra i due prima della finale odierna), per poi vincere il Masters 1000 di Cincinnati battendo in finale il belga David Goffin. Senza dubbio una stagione sul cemento da incorniciare per il giovane russo, che è ora atteso al match più importante della sua carriera.

La finale di Montreal persa contro Nadal potrebbe far pensare ad un'altra facile vittoria dello spagnolo, ma Medvedev ha dimostrato di essere in gran forma e può giocarsi le sue chance nel match fino ad ora più importante della sua carriera.

La finalissima degli US Open 2019, Nadal vs Medvedev sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale 210 di Sky, ed in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN a partire dalle 22:00 di oggi domenica 8 settembre 2019.

Torneo femminile: la prima volta di Bianca Andreescu

Si ferma ancora una volta in finale la corsa di Serena Williams verso il record di 24 titoli Slam in carriera, finora appartenente a Margaret Smith Court.

La tennista americana si è infatti arresa in due set, con il punteggio di 6-3 7-5 alla 19enne Bianca Andreescu. La canadese di origini romene ha sorpreso la più blasonata rivale, totalmente dominata nel primo set.

Nel secondo set, sul 5-1 la giovane Andreescu ha avuto un passaggio a vuoto con la rimonta della statunitense fino al 5-5. Dopo aver conservato la battuta e riportatasi sul 6-5, la canadese riesce a trasformare il secondo match point sul servizio di Serena e ad ottenere la sua prima vittoria in uno Slam. Una stagione da favola quella della giovane Bianca, capace di vincere due tornei importanti come Indian Wells e Toronto e poi prendersi la scena agli US Open, risultato che la porterà al numero 5 del ranking WTA. Per Serena Williams ancora una volta rimandato l'appuntamento con la storia, ma si dimostra ancora competitiva nei tornei importanti e non è escluso che la soddisfazione del record possa arrivare nei prossimi Slam.