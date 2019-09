Sarà una notte incredibile per Matteo Berrettini, impegnato in quello che è ad oggi il match più importante della sua giovane carriera. Il 23enne tennista romano, infatti, giocherà nella notte italiana tra oggi, venerdì 6, e domani, sabato 7 settembre, la semifinale degli US Open. Dall'altra parte della rete non un avversario qualunque, ma uno dei mostri sacri del Tennis attuale: lo spagnolo Rafa Nadal.

Che match con Monfils: eguagliato Barazzutti

Il nostro portacolori ha raggiunto quello che è ad oggi il suo miglior risultato in uno Slam (migliorato Wimbledon '19, dove si è fermato agli ottavi), dopo una battaglia di oltre quattro ore con il francese Gael Monfils. Berrettini si è imposto con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (5), in un match ricco di colpi di scena in cui l'italiano ha sprecato ben quattro match point prima di chiudere il tie-break finale sul 7-5.

Una vittoria sofferta, ma meritata, quella dell'attuale numero 25 del mondo, un successo che lo proietterà a ridosso della top ten ATP. L'impresa di 'Berretto' ha riportato il tennis italiano in semifinale a New York a 42 anni di distanza da Corrado Barazzutti, che si giocò l'accesso alla finalissima contro Jimmy Connors.

Il compito che attende Berrettini non è sicuramente dei più facili, in quanto dovrà vedersela con una leggenda come Rafael Nadal.

Il maiorchino è apparso in forma smagliante in questo Us Open, torneo da lui già vinto in tre occasioni. Nel suo match dei quarti di finale, Nadal ha battuto piuttosto nettamente l'argentino Diego Schwartzman, piegato con il punteggio di 6-4 7-5 6-2, ottenendo la sua ottava semifinale a Flushing Meadows. Dopo le eliminazioni di Novak Djokovic e Roger Federer, lo spagnolo è senza dubbio il favorito numero uno per la vittoria a New York.

Berrettini è indubbiamente sfavorito al cospetto dello spagnolo, tanto che i bookmakers pagano la sua vittoria ben 11 volte la posta. A quanto pare sono in pochi a credere alla vittoria dell'italiano, ma il ragazzone romano ha già stupito tutti regalando all'Italia del tennis un torneo da incorniciare ed una speranza per il futuro.

Il programma delle semifinali, il match su Eurosport

A scendere in campo per primi nella giornata di oggi saranno gli altri due semifinalisti del torneo, ovvero il bulgaro Grigor Dimitrov ed il russo Daniil Medvedev.

Il primo è ritornato a competere ad altissimi livelli dopo alcune stagioni pessime, riuscendo ad avere la meglio nei quarti dello svizzero Roger Federer. Precipitato attualmente al numero 78 del mondo, ma con un passato da numero 3, il bulgaro sembra essere risorto dopo il suo periodo più buio. Non sarà facile contro il Medvedev visto all'opera in questi US Open: l'attuale numero 5 del ranking è in ottima forma ed ha di recente conquistato il suo primo Masters 1000 a Cincinnati.

La semifinale Dimitrov-Medvedev si disputerà per prima a partire dalle 22:00 (ora italiana) di oggi venerdì 6 settembre. A seguire, non prima della mezzanotte, la sfida tra Berrettini e Nadal. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport, canale 210 di Sky presente anche su DAZN, e in streaming su Eurosport Player.