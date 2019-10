È Matteo Berrettini l'unico italiano rimasto in corsa all'ATP Rolex Masters di Shanghai (Cina). Nella mattinata di oggi infatti Fabio Fognini ha ceduto in due set al russo Daniil Medvedev (6-3 7-6), nel primo dei quarti di finale in programma. Toccherà proprio a "Berretto" chiudere la giornata affrontando l'austriaco Dominic Thiem nel match che vale la semifinale.

Match difficile, ma tutto da giocare

La sfida che attende il 23enne romano è senza dubbio impervia, una vera prova di maturità per un tennista cresciuto alla grande negli ultimi due anni.

La semifinale conquistata ai recenti Us Open è solo il punto di partenza per un atleta che ambisce a vincere qualcosa di importante.

Il 26enne austriaco Dominic Thiem è un avversario sicuramente tosto ed occupa la quinta posizione nel ranking ATP. Finalista nelle ultime due edizioni del Roland Garros contro Rafa Nadal, Thiem è più a suo agio sulla terra battuta, ma ha dimostrato di poter vincere anche sul cemento: proprio su questa superficie che ha conquistato il suo primo Master 1000 ad Indian Wells 2019.

Solo pochi giorni fa Thiem ha conquistato anche il "China Open" di Pechino, imponendosi in finale sul greco Tsitsipas.

Berrettini è invece reduce da un periodo altalenante, che lo ha visto soccombere ai quarti nell'ATP 250 di San Pietroburgo per mano del russo Egor Gerasimov e successivamente al primo turno a Pechino per mano di un redivivo Andy Murray. A Shanghai l'italiano ha invece ritrovato smalto, battendo Struff, Garin e Bautista Agut per giungere alla sfida odierna con l'austriaco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Tennis

Il match in programma oggi a Shanghai è solo la seconda sfida tra i due, con Thiem che ha vinto l'unico incontro fin qui disputato. Era il giugno del 2018 e Thiem si impose in 4 set nei sedicesimi del Roland Garros a Parigi.

Fuori Djokovic, oggi anche Federer-Zverev

Oltre alla già citata vittoria di Medvedev su Fognini, la mattinata odierna ha sancito anche l'eliminazione di Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo ha ceduto in tre set al greco Tsitsipas, con il punteggio di 3-6 7-5 6-3.

Uno scalpo eccellente per il greco, che ora affronterà proprio il russo in un match tra future star in semifinale.

Dall'altra parte del tabellone si affrontano invece Sasha Zverev e Roger Federer, in un match che promette scintille. Il vincente di questa sfida incontrerà in semifinale il vincitore di Berrettini vs Thiem. L'incontro tra l'italiano e il numero 5 ATP sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena, canale 204 del satellitare, a partire dalle 14:00 di oggi venerdì 11 ottobre.

Sarà possibile seguire il match in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite SkyGo.