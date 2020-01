Dalla Vuelta San Juan arrivano notizie contrastanti per la Deceuninck Quickstep. La tappa a cronometro di Dique Punta Negra, la terza della corsa argentina, ha messo le ali a Remco Evenepoel. Il Campione Europeo ha sbaragliato il campo degli avversari infliggendo distacchi pesanti. Solo Filippo Ganna è riuscito a limitare in qualche misura i danni finendo a 32’’, mentre tutti gli altri sono finiti sopra il minuto di distacco. La squadra di Evenepoel ha però dovuto registrare il ritiro dell’altro big che iniziava qui la sua stagione.

Julian Alaphilippe ha infatti accusato dei problemi di stomaco e non è partito nella tappa a cronometro.

Remco Evenepoel, tappa e maglia

La terza tappa della Vuelta San Juan ha proposto una cronometro di 15 chilometri su un percorso mosso e l’arrivo a Dique Punta Negra. La corsa si è disputata con le biciclette tradizionali e non con quelle da cronometro per rendere più semplice l’organizzazione logistica e la lunga trasferta in Argentina alle squadre del Ciclismo europeo.

Remco Evenepoel è partito con i favori del pronostico e il baby prodigio del ciclismo mondiale non ha deluso le attese, dominando la corsa con una superiorità anche più schiacciante del previsto.

Il ventenne belga ha chiuso la tappa in 19’16’’ ad una media superiore ai 47 all’ora su un percorso tutt’altro che pianeggiante, con la salita alla diga nella parte finale.

Filippo Ganna, impegnato con la nazionale azzurra, sembrava sulla carta l’unico a poter impensierire il Campione europeo. Il piemontese è passato con 13’’ di ritardo all’intermedio e, complice la sua stazza completamente diversa da Evenepoel, ha accusato ancora di più la parte conclusiva con la salita terminando a 32’’.

Il resto del gruppo non proponeva avversari così pericolosi per i due giovani campioni e così il terzo posto è andato a Oscar Sevilla, vecchia conoscenza del ciclismo europeo ora impegnato con una squadra colombiana. Lo spagnolo ha concluso a 1’08’’ davanti a corridori di un certo livello come Nelson Oliveira, il giovane talento Brandon McNulty e Maciej Bodnar.

Con questa vittoria schiacciante Remco Evenepoel ha preso anche la maglia di leader della classifica generale con delle prospettive già molto interessanti per il successo finale.

Alaphilippe di ritorno in Colombia

L’altra faccia della Deceuninck Quickstep è quella un po’ più triste di Julian Alaphilippe. Il corridore francese era stato tra i grandi protagonisti della Vuelta San Juan nella passata edizione vincendo due tappe, una proprio sul traguardo di Punta Negra, allora sede d’arrivo di una frazione in linea. Alaphilippe non è partito nella cronometro della terza tappa dopo aver accusato dei problemi di stomaco nei giorni scorsi. La Deceuninck Quickstep ha deciso di farlo riposare un po’ per tornare poi a correre con il calendario già stabilito che prevede la presenza al Tour Colombia che scatta l’11 febbraio e poi il debutto europeo alla Parigi Nizza.