Saranno la Happy Casa Brindisi e la Reyer Venezia a contendersi oggi, domenica 16 febbraio 2020, la Coppa Italia della Lega Basket Serie A. Si tratta di una finale del tutto inedita nel panorama nazionale, in quanto per la prima volta vede una contro l'altra due squadre adriatiche.

Per i salentini non è assolutamente una novità partecipare alla finale del torneo in questione, in quanto già nella scorsa stagione la compagine di Frank Vitucci riuscì a battere tutte le sue avversarie ed approdare in finale dopo tre giorni intensi di partite, poi però perse la finale contro Cremona.

Oggi i pugliesi sono davvero pronti a vendere cara la pelle contro un avversario di assoluto rispetto, quale è appunto la Reyer Venezia.

Le Final 8 di Coppa Italia

Dal 13 febbraio fino ad oggi la Vitifrigo Arena di Pesaro ha quindi ospitato il torneo in questione. Le Final 8, così è chiamata la fase finale della Coppa Italia di pallacanestro, si disputa ogni anno nel mese di febbraio. I match vanno in scena per tre giorni consecutivi.

Per approdare alla finalissima di oggi sia i lagunari che i pugliesi hanno dovuto affrontare altri temibili avversari.

Venezia, durante la prima partita disputata il 13 febbraio scorso, ha giocato contro l'Armani Milano, la quale è stata eliminata proprio dalla squadra allenata da Walter De Raffaele. Gli uomini di Ettore Messina non sono riusciti neanche quest'anno ad arrivare fino in fondo al torneo in questione. La Reyer ha poi battuto la Segafredo Bologna, match che di fatto le ha consegnato la qualificazione per la finale.

Discorso diverso per i brindisini, i quali durante la loro prima partita hanno dovuto faticare, e non poco, contro una scatenata Brescia: gli adriatici sono stati bravi a tenere banco e a rispondere colpo su colpo, grazie anche ad uno scatenato Adrian Banks che chiuse con ben 37 punti. Nella giornata di ieri gli uomini di Vitucci hanno avuto la meglio sulla Pompea Fortitudo Bologna. Inoltre, nel corso della regular season, le due compagini adriatiche si sono classificate rispettivamente quinta (Brindisi) e ottava (Venezia).

Tanti brindisini in viaggio per Pesaro, diretta anche su Rai Sport

Dalle prime ore di oggi moltissimi sportivi pugliesi si sono messi in viaggio per le Marche, cercando di raggiungere nel più breve tempo possibile la Vitifrigo Arena. A Brindisi la pallacanestro è uno sport molto seguito. Saranno presenti ovviamente anche numerosi tifosi veneziani.

Questo pomeriggio la partita sarà trasmessa non solo sulle pay tv ma anche in chiaro su Rai Sport, al canale 57 del digitale terrestre. L'appuntamento è per le ore 18:00. Il match sarà visibile anche su Dazn e Eurosport Player, mentre il sito OA Sport garantirà la diretta live scritta della partita.