Manca ormai poco meno di un mese all'inizio del campionato mondiale di Formula 1 2020 che, come ormai consuetudine, prenderà il via con il Gran Premio d'Australia del prossimo 15 marzo. In questi primi giorni di febbraio i team stanno via via mostrando al mondo le loro vetture, con le quali scenderanno in pista per la prima volta solo il 19 febbraio. In questa data avranno infatti inizio i test pre-stagione sul circuito di Montmelò a Barcellona, prima vera occasione per vedere all'opera le monoposto in versione 2020.

Formula 1: il 2020 sarà ancora l'anno della Mercedes?

I collaudi invernali di Barcellona costituiranno il primo assaggio di Formula 1 dopo la pausa di fine stagione. I 10 team impegnati nel mondiale inizieranno a raccogliere dati utili per portare le proprie vetture al massimo della performance ed essere pronti per la gara d'esordio a Melbourne. Negli ultimi anni l'appuntamento con i test pre-campionato non sempre ha mostrato i veri valori in pista, con i campioni della Mercedes spesso nascostisi.

Il team campione del mondo in carica, dominatore dell'era ibrida con dodici successi iridati (6 titoli piloti e 6 costruttori) in sei stagioni è chiaramente ancora una volta la squadra da battere.

A lanciare il guanto di sfida a Lewis Hamilton e alla sua nuova W11 sono ancora una volta Ferrari e Red Bull. La scuderia italiana ha da poco presentato la nuova SF1000, la vettura con cui Charles Leclerc e Sebastian Vettel tenteranno di rompere l'egemonia Mercedes in questa era della Formula 1.

A Maranello si punta molto sul giovane monegasco e sul quattro volte campione del mondo, per riportare in Italia un titolo che manca dal 2007. Sarà invece Max Verstappen a guidare la Red Bull RB16 nella sfida mondiale, coadiuvato dal thailandese Alexander Albon. Dopo i buoni risultati ottenuti nel 2019, il prodigio olandese cercherà di conquistare il suo primo titolo mondiale. Con una vettura costantemente in palla l'impresa non appare impossibile.

La griglia della nuova Formula 1: Alpha Tauri rileva Toro Rosso

Tra i team impegnati nella prossima stagione di Formula 1 si segnala il cambio di nome della Toro Rosso, che dalla prossima stagione sarà rinominata Alpha Tauri. Un cambiamento che però lascia immutate le componenti principali, come i piloti Pierre Gasly e Daniil Kvyat. Saranno della partita anche Williams, Racing Point, McLaren, Renault, Haas ed Alfa Romeo.

Tra le principali novità in fatto di piloti, l'arrivo di Esteban Ocon in Renault, al posto di Nico Hulkenberg, e l'approdo in Willams di Nicholas Latifi al posto di Robert Kubica.

Quest'ultimo, dopo una stagione negativa con il team britannico, sarà pilota di riserva in Alfa Romeo.

Test Formula 1: date e orari TV

I test di Barcellona di F1 in vista della stagione 2020 si terranno in due distinte finestre temporali. I primi test si terranno da mercoledì 19 a venerdì 21 febbraio, mentre la seconda fase di collaudi si svolgerà da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio. Gli orari di svolgimento saranno uguali per tutti e 6 i giorni di prova: ore 9-13 al mattino e 14-18 nel pomeriggio. Sarà possibile vedere i test F1 2020 di Barcellona in diretta tv ed in esclusiva su Sky Sport F1, canale 207 del satellitare Sky.

Sarà invece possibile seguire i test in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma streaming di Sky.