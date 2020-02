La prossima tappa stagionale per Andreas Seppi sarà Delray Beach. Non è ancora finita la sua avventura a New York, dove questa sera alle 22 italiane sarà impegnato nella sfida per il titolo contro il britannico Edmund, ma è già tempo di pensare ai tornei al via domani, lunedì 17 febbraio.

Seppi sarà l'unico azzurro in tabellone sul cemento all'aperto di Delray Beach in Florida, visto che Lorenzi è stato eliminato nelle qualificazioni. Seppi non è stato fortunatissimo nel sorteggio visto che ha pescato la testa di serie numero 2 del torneo Milos Raonic.

L'altoatesino, con ogni probabilità, arriverà a Delray Beach stanco dopo la settimana newyorkese, ma anche molto carico per i risultati ottenuti nella Grande Mela.

Kyrgios guida il tabellone di Delray Beach

Nick Kyrgios guida il tabellone in Florida, l'australiano giocherà al primo turno contro Paul. Nel suo possibile quarto di finale c'è Humbert atteso però da un primo turno insidioso proprio contro Edmund. Nel secondo quarto del tabellone i principali favoriti per un posto in semifinale sembrano essere Fritz e Millman.

Mannarino e Opeka sono le due teste di serie del terzo quarto con Kwon che potrebbe fare da terzo incomodo. Nell'ultimo spicchio di tabellone, come detto, c'è Raonic che gioca subito con Seppi e sulla strada della semifinale potrebbe avere Albot. Il torneo è della categoria Atp 250.

In Sud America ci sarà il torneo di Rio De Janeiro

La 'gira sudamericana' di febbraio sulla terra battuta fa tappa nella nuova settimana a Rio de Janeiro, dove si gioca un torneo Atp 500 su terra battuta all'aperto.

Tre gli italiani al momento in tabellone. Caruso affronta al primo turno Munar, per Sonego c'è Leonardo Mayer, mentre è andata peggio a Cecchinato che affronterà la testa di serie numero 2 Lajovic.

Il torneo vede il rientro nel circuito del finalista dell'Australian Open Dominic Thiem che affronta al primo turno Rodrigues Alves. Nella parte alta del tabellone, dove è inserito anche Caruso che potrebbe giocare al secondo turno proprio contro Thiem, ci sono pure Pella, Ruud e Djere.

Nella parte bassa sono presenti Ramos, Garin e Coric nella zona della testa di serie numero 2 Lajovic. In questo ultimo spicchio di tabellone ci sono anche i due giocatori italiani: i vincenti delle sfide Sonego-Mayer e Cecchinato-Lajovic si sfidano al secondo turno. Inoltre Mager e Gaio sono ancora in gara nel torneo di qualificazione.

A Marsiglia in tabellone Sinner e Travaglia

Terzo e ultimo torneo della settimana è il 250 di Marsiglia sul sintetico indoor. Sinner e Travaglia sono gli unici due italiani impegnati in Francia.

Sinner al primo turno affronterà un giocatore proveniente dalle qualificazioni per poi, in caso di successo, incrociare il numero 1 del torneo Daniil Medvedev.

Per Travaglia invece il compito non è dei più semplici visto che dovrà affrontare la promessa del Tennis canadese Auger Aliassime, che gioca oggi pomeriggio la finale del torneo 500 di Rotterdam contro Monfils.