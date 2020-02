Tra le più interessanti realtà emergenti del Ciclismo c’è una squadra continental, la terza serie dopo World Tour e Professional, guidata dai due grandi campioni del recente passato. Il team è la Kometa – Xstra e a gestirla sono Ivan Basso e Alberto Contador, insieme al fratello del fuoriclasse spagnolo. La squadra è attualmente il vivaio della Trek Segafredo, ma Basso ha spiegato di avere un progetto molto più ambizioso per il futuro. Il due volte vincitore del Giro ha in programma un primo salto di categoria per la prossima stagione, per poi arrivare successivamente al World Tour e diventare un punto di riferimento del ciclismo mondiale.

Ivan Basso: ‘Vogliamo essere sempre i migliori’

Dopo aver condiviso uno scampolo di carriera nella Tinkoff, Ivan Basso e Alberto Contador hanno continuato a collaborare anche dopo aver appeso la bicicletta al chiodo. Insieme a Fran, il fratello dello spagnolo, i due ex campioni hanno dato vita ad una squadra nata dall'esperienza della fondazione Contador, un ente che gestiva alcune formazioni giovanili. Da qui è sorto un team continental dedito alla valorizzazione di talenti under 23 che ha portato già alla ribalta alcuni corridori interessanti come Enric Mas e Matteo Moschetti.

La squadra, che quest’anno è denominata Kometa – Xstra, sta preparando un progetto ancora più ambizioso, di cui Ivan Basso ha parlato ad un sito olandese, Wielerflits. “Alberto, Fran e io vogliamo instaurare una nuova filosofia di ciclismo con i nostri sponsor. Io e Alberto siamo stati atleti di alto livello, vogliamo sempre essere i migliori in ogni cosa. Vogliamo diventare la miglior squadra del mondo” ha annunciato l’ex corridore varesino.

“Ma siamo anche realisti, per riuscirci le idee non bastano, sono indispensabili le risorse economiche” ha continuato il due volte vincitore del Giro d’Italia.

‘Più di dieci incontri in programma’

Basso ha spiegato di essere al lavoro per trovare nuovi e più cospicui finanziamenti e poter fare un primo salto di categoria nella prossima stagione. “I prossimi cinque o sei mesi saranno molto importanti per la squadra” ha raccontato il campione varesino.

“Nella mia agenda ho più di dieci incontri da qui ad aprile per ottenere più mezzi e far passare il nostro progetto ad un livello superiore. Nel 2021 vogliamo diventare una squadra Professional” ha promesso Basso citando poi la Jumbo Visma e la Sunweb come modelli di squadre di ciclismo da seguire. “Hanno convinto gli sponsor ad offrire un maggior sostegno finanziario, hanno assunto le persone giuste e non hanno avuto paura di innovare” ha analizzato Basso.

Ciclismo, Basso lancia Fancellu e Puppio

Anche se l’impegno per far crescere il progetto sta assorbendo molte delle energie di Ivan Basso, il due volte vincitore del Giro resta molto vicino ai suoi giovani talenti che militano attualmente nella Kometa – Xstra.

L’ex corridore ha parlato di due ragazzi del team in cui crede fermamente, Antonio Puppio e Alessandro Fancellu, lanciandosi in paragoni un po’ ingombranti. “Puppio ha un grande motore, mi ricorsa Ganna, ha ancora molta strada da fare ma le caratteristiche sono simili” ha dichiarato Basso prima di mostrare tutto il suo entusiasmo per Fancellu. “E’ senza dubbio il nostro più grande talento. Può vincere il Giro d’Italia under 23 quest’anno e penso che sia il nuovo Vincenzo Nibali” ha dichiarato Ivan Basso.