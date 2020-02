Il grande match si avvicina e sono in tanti ad ipotizzarne l'esito. Da un lato c'è la forza devastante di Deontay Wilder, campione del mondo dei pesi massimi versione WBC, imbattuto e con una percentuale di ko terrificante (41 su 42 vittorie). Dall'altro l'astuzia, la tecnica e l'incredibile mobilità ed intelligenza pugilistica di Tyson Fury. Nel dicembre del 2018 il britannico è andato vicinissimo alla conquista del titolo, imbrigliando il campione e senza quell'atterramento all'ultima ripresa avrebbe vinto ai punti.

Per la maggior parte degli addetti ai lavori, però, adesso Wilder è consapevole di ciò che lo attende e difficilmente concederà a Fury le stesse chances. In particolare le vecchie glorie della Boxe sono decisamente schierate in favore del 'Bronze Bomber'.

Leonard: 'Credo che nessuno dei due andrà ko'

Qualche giorno fa abbiamo sentito un parere illustre, quello di Francesco Damiani. L'ultimo italiano campione del mondo dei pesi massimi ci ha concesso un'intervista e, tra le varie cose, gli abbiamo chiesto chi vincerà sabato 22 febbraio a Las Vegas tra Wilder e Fury.

Sebbene riconosca la bravura del britannico (che ha ironicamente definito un parac...), Damiani ha indicato Wilder per la sua capacità di chiudere il match con un colpo risolutore. Wilder per ko o Fury ai punti è un'opinione largamente condivisa, ma c'è chi pensa che, al contrario, possa essere il Bronze Bomber a spuntarla per decisione dei giudici. Il grande Sugar Ray Leonard è di questo parere: "Credo che nessuno dei due andrà ko - ha detto - anche se Wilder non solo ha quel tremendo destro, ma ha pure migliorato la capacità di innescarlo.

Dall'altro lato Tyson Fury sa boxare molto bene ed ha un mento tremendo, dal modo in cui si è alzato dopo i due knock down subiti nel precedente combattimento. Vedo Wilder in forma, userà la sua potenza e velocità per portare a termine il lavoro". Quello di Leonard è uno dei pronostici espressi in questi ultimi giorni, riportato dal sito specializzato boxingscene.com. Tra i pareri illustri anche quello di colui che fu un grande rivale di Leonard, Thomas Hearns: "Wilder può boxare e vincere, ma credo che la sua forza possa fare la differenza contro Fury.

Terminerà ai punti, ma sarà Wilder a vincere". Il campione in carica che vince per verdetto è anche il parere di Evander Holyfield: "Scelgo Wilder per la sua serietà, perché so che lavora molto bene e si prepara sempre al meglio".

Holmes: 'Wilder mette ko Fury nel settimo o ottavo round'

Sono in tanti, come detto, che ritengono probabile la vittoria di Wilder per ko, tra questi l'ex campione mondiale dei pesi massimi Larry Holmes. "Fury andrà ko nel settimo o ottavo round, tutto quello che Wilder deve fare è rimanere all'esterno, lavorare con il jab e poi far partire il suo destro sopra il jab", detta così sembra fin troppo facile, ma il parere viene ovviamente dal 're del jab'.

Anche Manny Pacquiao, attuale campione mondiale dei pesi welter e già campione in altre sette categorie di peso, ipotizza una ripresa entro la quale Wilder metterà knock out il britannico, per il filippino sarà la decima. Indicano un successo prima del limite del campione anche Shawn Porter, Adam Kownacki, Keith Thurman, Mikey Garcia, Jermall Charlo, David Benavidez, Anthony Dirrell, Charles Martin, Luis Ortiz e Bermane Stiverne.

Malignaggi e Frampton puntano su Tyson Fury

La platea che sta dalla parte di Tyson Fury è meno vasta, stando almeno ai pronostici raccolti da boxingscene. Tra coloro che vedono un successo del britannico c'è Paulie Malignaggi, ex iridato dei superleggeri e dei welter.

"Il combattimento è tra i migliori pesi massimi in circolazione - afferma - e credo che lo vincerà Fury ai punti perché rispetto alla prima volta sa bene che non deve esporsi al destro di Wilder". Anche Carl Frampton è dello stesso parere: "Il primo match per me lo aveva vinto Fury, credo che stavolta possa farcela anche nel verdetto". Pronostico favorevole al Gypsy King arriva anche dalla boxe femminile, precisamente dalla campionessa mondiale dei pesi piuma Mikaela Mayer che definisce Fury "un pugile migliore, per cui credo vincerà ai punti". Avevano previsto una possibile vittoria di Tyson Fury anche Anthony Joshua e Wladimir Klitschko, anche se quest'ultimo aveva affermato di nutrire seri dubbi sulla tenuta mentale del britannico.

Infine Andy Lee che prevede un successo per ko di Fury al secondo round, ma è un pronostico molto di parte alla sua luce della sua parentela con il pugile originario di Manchester.