Anno nuova ma stessa vita: la Formula Uno riparte dai test di Montmelò in Spagna e la prima giornata in pista sul circuito di Barcellona porta la firma del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che ha girato nel pomeriggio con la sua Mercedes. Il pilota britannico è davanti al suo compagno di squadra Bottas, che ha testato la pista nella mattinata, a Sergio Perez e Max Verstappen. Le Ferrari invece arrancano, Leclerc ha chiuso all'undicesimo posto totalizzando 131 giri, Vettel invece non è salito in macchina per via dell'influenza.

I giudizi dunque su questa nuova Ferrari sono sospesi ma non certo confortanti. L'anno passato le rosse dominavano i test invernali.

Seconda giornata di test che finirà alle ore 18

Nella giornata odierna di nuovo tutti in pista per il secondo dei sei giorni di test al Montmelò prima dell'inizio del campionato il 15 marzo in Australia. La Ferrari scenderà in pista con Charles Leclerc al mattino e con Sebastian Vettel nel pomeriggio. Stesso schieramento anche per la Mercedes con Hamilton che accenderà i motori della sua Mercedes al mattino e Bottas proseguirà nel pomeriggio.

I test sono iniziati nella mattinata e finiranno nel pomeriggio.

Irregolarità sulla Mercedes di Hamilton

Siamo solo al secondo giorno di test ma le polemiche non tardano ad arrivare. Sul volante della Mercedes di Lewis Hamilton le telecamere dell'abitacolo hanno notato uno strano movimento del volante: sul rettilineo di arrivo, durante la fase di accelerazione, il volante stesso è sembrato venire verso il petto del campione del mondo e portare così le ruote anteriori della monoposto ad una leggera convergenza verso l'interno.

Alla fine del rettilineo il pilota ha poi sistemato il suo sterzo. Immagini queste che faranno discutere alla luce anche del regolamento che, relativamente alla dicitura "sterzo e sospensioni", vieta qualsiasi regolazione del sistema di sospensione quando la vettura è in movimento. Le indagini della FIA sono in corso ma al momento non hanno riscontrato nulla di irregolare.

Lewis Hamilton premiato ai Laurens World Sportsman of the Year Award

Lewis Hamilton ha vinto il prestigioso premio ai Laureus World Sportsman of the Year Award tenuto a Berlino. Il campione della Formula Uno è stato nominato miglior sportivo dell'anno insieme a Leo Messi e per la prima volta nei 20 anni di storia dei Laureus Award c'è stato un ex aequo. Il britannico ha commentato la vittoria del prestigioso premio: "È un incredibile onore vincere questo premio, volevo congratularmi comunque con tutti i nominati. Lo sport ha pochissima o nessuna diversità, lo sport unisce". E infine anche un pensiero a Niki Lauda scomparso a maggio dello scorso anno per una grave malattia.