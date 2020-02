La scalata di Jannik Sinner alla classifica mondiale questa settimana fa tappa a Montpellier. Nel torneo francese, che si gioca sul sintetico indoor, l'altoatesino è l'unico italiano in tabellone. Affronterà al primo turno lo svedese Mikael Ymer. A Montpellier la prima testa di serie è Gael Monfils. Presenti all'Open Sud de France anche nomi importanti come Grigor Dimitrov, in cerca di rilancio dopo un periodo piuttosto buio dal punto di vista dei risultati, David Goffin (testa di serie numero 2) e le due stelle canadesi Auger Aliassime e Shapovalov reduci dalle delusioni di Melbourne.

Interessante primo turno che vede coinvolti i due francesi Simon e Gasquet.

Cecchinato, Mager e Sonego sulla terra battuta a Cordoba

In questa parte della stagione post Australian Open, per chi vuole iniziare ad assaggiare la terra battuta senza aspettare i tornei europei che iniziano ad aprile, c'è la possibilità di andare a giocare la "gira sudamericana".

Si inizia questa settimana con l'Atp 250 di Cordoba in Argentina. E alcuni giocatori italiani hanno fatto questa scelta. Nel tabellone principale c'è Marco Cecchinato che cerca continuità dopo avere raggiunto la scorsa settimana la finale al challenger di Punta del Este, in cui ha perso in finale da Thiago Monteiro.

Per Cecchinato c'è un primo turno molto complicato però, contro il campione in carica Juan Ignacio Londero. Per Lorenzo Sonego al primo turno invece è in programma la sfida contro l'ungherese Attila Balasz. In tabellone anche Gianluca Mager che sfiderà l'argentino, proveniente dalle qualificazioni, Juan Pablo Ficovich. Testa di serie numero 1 del tabellone è l'argentino Schwartzman, testa di serie numero due è il connazionale Guido Pella.

In tabellone anche Garin, Cuevas e l'esperto Verdasco.

Tanta Italia a Pune: in tabellone Caruso, Travaglia, Fabbiano, Lorenzi e il qualificato Marcora

A Pune in India saranno cinque gli italiani impegnati nel tabellone principale guidato dalla testa di serie numero 1 Benoit Paire. Roberto Marcora, che ha superato le qualificazioni, sfiderà una vecchia conoscenza del circuito, quel Lukas Rosol che battè a Wimbledon Rafael Nadal.

Per Paolo Lorenzi al primo turno c'è la testa di serie numero 8 Gerasimov. Salvatore Caruso affronterà al primo turno la wild card locale Ramkumar Ramanathan. Stefano Travaglia, testa di serie numero 3 del torneo, usufruisce di un bye al primo turno e aspetta il vincente della sfida tra Ivashka e Donskoy. Infine per Thomas Fabbiano impegno non facile contro la testa di serie numero 5 del torneo Sugita.

Non fa parte del circuito Atp, ma in settimana, precisamente venerdì 7 febbraio, si disputa anche il match esibizione tra Federer e Nadal a Città del Capo a fine benefico.